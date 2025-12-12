Stefano De Martino e la villa a Napoli da 2 milioni di euro: dove vive il conduttore di Affari Tuoi

Il famoso conduttore ha una casa da mille e una notte nel capoluogo campano, vista mozzafiato e una chicca extra lusso

Il famoso conduttore ha una casa da mille e una notte nel capoluogo campano, vista mozzafiato e una chicca extra lusso

Stefano De Martino da anni vive a Milano, ma a Napoli – la sua città d’origine – ha una casa meravigliosa dove trascorrerebbe molto tempo, soprattutto d’estate. Una villa meravigliosa che il conduttore di Affari Tuoi avrebbe scelto quando era impegnato nel capoluogo campano per le riprese di Bar Stella e Stasera Tutto è Possibile.

Tempo fa il settimanale Oggi aveva raccontato alcuni aneddoti su questa meravigliosa villa, che avrebbe un valore di 2milioni di euro, una dimora che non si sa se lo show man partenopeo abbia proprio acquistato o abbia deciso di fittare. Ad ogni modo sarebbe qui che l’ex marito di Belen Rodriguez organizzerebbe dei party esclusivi, con una precisa regola “imposta” agli ospiti.

Dove si trova la villa in cui Stefano De Martino vive quando è a Napoli

Stefano De Martino recentemente oltre a Milano, trascorre molto tempo a Roma per le riprese di Affari Tuoi. Anche nella Capitale pare che abbia una casa in cui vive quando si trova lì per lavoro. Ma oltre a queste due dimore, ce ne sarebbe una da mille e una notte a Napoli, una sorta di oasi in cui lo show man amerebbe rifugiarsi quando si trova nel capoluogo campano.

La villa si trova nel quartiere di Posillipo, il più esclusivo della città di Napoli, non solo per la sua vicinanza al mare e per il suo panorama mozzafiato, ma anche perché è lontano dal caos cittadino e dal traffico intenso. La casa di De Martino è immersa completamente nel verde, ha una vista sensazionale sul Golfo di Napoli e una discesa a mare privata. Più volte il conduttore di Affari Tuoi ha condiviso immagini in cui in pieno inverno va a farsi un bagno nelle splendide acque del mare partenopeo.

L’estate scorsa il settimanale Oggi ha anche raccontato un aneddoto sulla casa napoletana di Stefano De Martino, parlando di super party esclusivi che lo show man organizzerebbe nella sua dimora, con una regola ben precisa per gli ospiti. Ebbene pare che il conduttore di Affari Tuoi chieda agli invitati di non postare nulla sui social networks, sarebbe rigorosamente vietata la condivisione di immagini o video delle feste. Secondo il tabloid il conduttore non baderebbe a spese per queste sue feste e tra gli invitati fioccherebbero personaggi “della Napoli bene e ragazze statuarie”.

Feste in piscina con tanto di finale al mare, musica e divertimento garantito, sarebbe questo il leit motiv delle feste di De Martino nella villa di Napoli. Chiaramente il condizionale è d’obbligo perché si tratta di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte del diretto interessato.