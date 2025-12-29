Stefano de Martino e la sua nuova casa nel cuore di Milano

Ogni settimana, Stefano De Martino si sposta tra Roma, Milano e Napoli, diviso tra il suo lavoro e la famiglia. Le sue trasferte nella Capitale, legate al programma Affari Tuoi, sono ormai un appuntamento fisso, ma da qualche tempo la sua residenza a Roma si è consolidata. Inizialmente, il conduttore aveva scelto di soggiornare in hotel, ma con il passare del tempo ha deciso di stabilirsi in un appartamento nel quartiere Prati, uno dei più centrali e residenziali della città.

Non è l’unico luogo dove De Martino ha trovato casa: tra Milano, la città che considera il suo rifugio e dove vive il figlio Santiago, e Napoli, sua città natale, il conduttore ha diversi punti di riferimento. “Entriamo” nella bellissima casa milanese.

La casa milanese di Stefano De Martino

A Milano, dove trascorre una parte significativa della settimana, De Martino abita in case in affitto. La sua residenza milanese, che ha recentemente cambiato location, non è lontana dalla precedente, segno della sua intenzione di rimanere vicino al figlio. Questo legame profondo con Santiago è una delle ragioni per cui De Martino cerca sempre di essere presente per lui, tra un impegno televisivo e l’altro. A Napoli, invece, la situazione è diversa: qui, il conduttore possiede una villa a Posillipo, con accesso diretto al mare, un angolo di paradiso che rispecchia l’amore di De Martino per la sua città e il suo desiderio di avere un rifugio dove potersi rigenerare.

Il suo stile è immediatamente riconoscibile, con un’attenzione meticolosa ai dettagli e una palette di colori che spazia dal marrone al blu, passando per il grigio antracite, accostati a pareti e tende bianche che donano luminosità all’ambiente. Il legno, scelto come materiale principale, conferisce calore e raffinatezza agli spazi. Anche se la cucina non appare nelle foto, è facile intuire che il design minimalista e funzionale di De Martino si rifletta anche in questa zona, con un probabile utilizzo dell’acciaio per gli elettrodomestici e le finiture.

Il soggiorno dell’appartamento di De Martino si distingue per l’equilibrio tra estetica e funzionalità. Nonostante non sia particolarmente grande, l’ambiente appare accogliente, grazie alla disposizione dei mobili e alla scelta degli arredi. Al centro della stanza, un tavolo da pranzo per otto persone, circondato da sedie di design, si fa notare per il lampadario Flos, un elemento di alta gamma dal valore di circa 4.000 euro, che attira l’attenzione senza sopraffare. La parete attrezzata, progettata con ante in legno e una sezione in mattoncini rossi che richiamano lo stile industrial, integra perfettamente la televisione e gli altoparlanti a vista, conferendo un tocco vintage all’ambiente.

Un ampio divano scuro, che può ospitare comodamente quattro persone, completa l’arredo, creando una zona salotto funzionale ma raffinata. La cucina, separata dal soggiorno da una porta finestra, riprende lo stesso stile, con un altro tavolo da otto e dettagli curati in ogni angolo.