Stefano De Martino e la sorpresa a Maria De Filippi ad Affari Tuoi

Nuovo colpo di scena nello studio di Affari Tuoi. Il conduttore Stefano De Martino – punto di riferimento del programma e ormai anche del palinsesto Rai – ha fatto una sorpresa alla sua storica amica Maria De Filippi. Quest’ultima ha infatti sempre avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, proprio perché grazie a lei lo showman napoletano ha ottenuto successo in tv. Di certo non è passata inosservata la sorpresa fatta nel corso della puntata andata in onda lo scorso 16 giugno.

Cosa è successo ad Affari Tuoi

Durante l’appuntamento del game show di Rai 1 – andato in onda lo scorso 16 giugno – è venuto fuori un dettaglio che ha catturato l’attenzione del pubblico. Il protagonista è stato Giovanni, il nuovo pacchista originario della Calabria che di professione fa il postino. Proprio grazie a lui, De Martino si è lasciato andare ad un simpatico omaggio fatto nei confronti di Maria De Filippi, la Regina di casa Mediaset che ormai da anni è al timone dei programmi Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te.

Un riferimento – quello del postino – che ha fatto subito ricordare al pubblico quest’ultimo format, che vede la presenza di persone incaricate di portare le classiche buste ai destinatari nel corso della trasmissione. Che ci sia stato realmente un omaggio alla De Filippi? Del resto, Stefano De Martino è ancora oggi molto legato alla conduttrice Mediaset, che gli ha regalato anni fa la popolarità grazie al talent Amici di Maria De Filippi. Da quel momento, la carriera dello showman è sempre stata in ascesa e gli ha permesso di diventare uno dei personaggi più in voga del panorama televisivo italiano.

Quando finisce Affari Tuoi

Secondo quanto scritto su FanPage, alcune fonti vicine al game show di Rai 1 avrebbero dichiarato che al momento non ci sarebbero certezze sull’ultima puntata di Affari Tuoi prima dello stop estivo. Pare che il programma possa proseguire fino a sabato 28 giugno per poi lasciare spazio a Techetechetè, il contenuto televisivo che va in onda ogni anno nel periodo estivo e che trasmette i vecchi ricordi legati alla storia del palinsesto. Non è però da escludere che Affari Tuoi possa allungarsi e chiudere i battenti per la pausa estiva il prossimo 5 luglio. A influenzare la decisione dei vertici potrebbe in realtà essere l’andamento della Nazionale Italiana agli Europei Under 2021, che vanno appunto in onda sulle reti Rai. Nel frattempo, cresce l’attesa per la presentazione dei palinsesti 2025/2026, che si terrà a Napoli il prossimo 27 giugno.