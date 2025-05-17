Stefano De Martino e il futuro di Stasera tutto è possibile: le parole del conduttore Rai

Stefano De Martino ha rotto il silenzio sul futuro di Stasera tutto è possibile, il tv show che è da anni un prodotto di punta di Rai 2. L’ultima puntata del programma ha avuto un sapore dolceamaro, dato che lo stesso showman ha salutato tutti coloro che gli hanno dato questa opportunità lavorativa. Un dettaglio – questo – che ha fatto ipotizzare che per lui l’avventura nella trasmissione potesse finire. Proprio dopo la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, l’ex ballerino ha gettato le basi per iniziare la sua carriera nel mondo della tv, anche se il vero successo è arrivato quest’anno grazie al game show Affari Tuoi, in onda ogni giorno su Rai 1 nella fascia pre-serale.

Stefano De Martino torna con Stasera tutto è possibile?

Il conduttore di Affari Tuoi si è presentato alla prima di Nero, il nuovo film che vede come protagonista il collega e amico Giovanni Esposito. In quella occasione, gli è stato chiesto quale fosse il futuro della trasmissione Stasera tutto è possibile. “Questa è l’occasione di Giovanni, sono un umile spettatore” – ha detto lui – “fiero di avere un artista così grande come un amico fraterno. Il futuro di STEP? Ai posteri l’ardua sentenza. Io passo la giornata a giustificarmi con le persone che mi chiedono perché non facciamo più STEP. C’è tempo, abbiamo appena finito questa stagione“. Al momento non ci sono quindi conferme sulla prossima edizione, ma le indiscrezioni dicono che potrebbe esserci un altro conduttore a prendere il timone del fortunato programma.

Nel cast fisso ci sono sempre stati Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia e Herbert Ballerina, mentre tra gli ospiti della scorsa edizione sono comparsi molti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Emma Marrone. C’è da dire che la Rai ha fatto un grande investimento su De Martino, dandogli la possibilità di collezionare esperienze televisive di grande impatto per il pubblico italiano.

Chi può prendere il posto di De Martino

Tra i nomi più gettonati dei presunti sostituti di Stefano De Martino c’è quello di Andrea Delogu, ma anche quelli di Clementino – già giudice di The Voice Kids – e di Teo Mammuccari.

De Martino e la proposta di Paolo Bonolis

Durante una dichiarazione rilasciata per Superguidatv, Bonolis aveva svelato di aver chiamato lo showman per fargli un’inaspettata offerta come conduttore di Avanti un Altro, e che c’era tra i nomi papabili proprio De Martino. A riguardo, lo showman ha confermato svelando: “Aveva pensato a me per Avanti un altro? Sì, mi sono ovviamente imbarazzato quando me lo ha detto perché Paolo è un maestroa cui io guardo e aspiro nelle cose che facci