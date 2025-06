Stefano De Martino, chi potrebbe prendere il suo posto a Stasera Tutto è Possibile (e perché lascia)

L’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile è andata in onda lo scorso 8 aprile e, in quell’occasione, i consuetudinari saluti del conduttore a fine programma erano apparsi già come un addio. Ma sembra proprio che Stefano De Martino abbia confermato che non condurrà più STEP, programma che ha consacrato senza dubbio il suo successo in Rai. Lo stesso show man ha lasciato intendere quali sono le ragioni di questa decisione.

Lui, che al momento è il volto su cui la Rai ha deciso di puntare, senza sbagliarsi, basta guardare il successo che sta ottenendo Affari Tuoi sotto la sua conduzione, pare che voglia dedicarsi ad altri progetti. Ad ogni modo è sempre preferibile lasciare un programma all’apice del suo successo, senza rischiare di stancare il grande pubblico. Dunque, dietro la scelta del bel De Martino ci sarebbe una precisa strategia professionale, Stasera Tutto è Possibile l’ha portato al grande successo in Rai, ma con l’access prime time sulla rete ammiraglia sta facendo grandi cose e per questo potrebbe volersi dedicare ad altro.

Cosa farà Stefano De Martino dopo STEP e chi lo sostituirà

In un’intervista a Tv Talk Stefano De Martino ha lasciato intendere in modo piuttosto chiaro che non condurrà più Stasera Tutto è Possibile, lo show man ha detto: “Non penso che lo rifarò“. Del resto quel saluto commosso durante l’ultima puntata era sembrato a molti un addio e lasciare lo show per dedicarsi ad altro, visto il grande successo del momento dell’ex ballerino di Amici sembra più che probabile.

Pare che la Rai voglia affidarli qualche programma evento, proprio in prima serata e magari su Rai1. Dunque a viale Mazzini avrebbero grandi progetti per il bel De Martino, dopo gli ascolti che sta registrando ad Affari Tuoi sembra che l’intenzione sia quella di farlo crescere sempre di più. Ma chi potrebbe sostituire l’ex di Belen Rodriguez alla conduzione di STEP?

Diversi i nomi possibili, ci potrebbe essere Teo Mammuccari o Clementino, o anche Andrea Delogu. Tra i nomi papabili ci sarebbero anche Gigi e Ross, che già piacciono molto al pubblico Rai, ma anche un’altra coppia partenopea, quella formata da Fabio Balsamo e Ciro Priello, che è stata proprio De Martino a proporre. Ad ogni modo si tratta di un programma che ha un grande seguito, dunque potrebbero esserci più pretendenti per quel posto.

Per Stefano De Martino, invece, ci sarebbero grosse novità ad attenderlo. L’ex ballerino di Amici, infatti, ha firmato un contratto quadriennale, che è la dimostrazione di quanto la Rai sia intenzionata a puntare su di lui. Dal canto suo lo show man in una recente intervista ha parlato degli straordinari numeri che sta registrando Affari Tuoi e quindi del suo successo, raccontando che su di lui tutti avrebbero avuto aspettative basse e questo sarebbe stato un suo vantaggio.