Si allunga la lista di artisti che lasciano l’agenzia di Lucio Presta, l’Arcobaleno tre. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, dopo i recenti e prestigiosi addii di Big della televisione come Lorella Cuccarini (passata alla C.d.a. Studio Di Nardo di Luca Di Nardo per quanto riguarda fiction e cinema, mentre in tv resta, al momento, indipendente) e Rita Dalla chiesa (traslocata a LaPresse di Marco Durante), anche Stefano De Martino avrebbe deciso di lasciare la cura di Lucio Presta. Stando alle indiscrezioni in possesso di Blogo, il ballerino lanciato come conduttore tv prima da Maria De Filippi e poi da Carlo Freccero, passerà all’ITC 2000, agenzia di Beppe Caschetto, il potente manager di star dello spettacolo che da anni rivaleggia con Presta.

Stefano De Martino, che attualmente sul sito della Arcobaleno Tre risulta ancora tra gli assistiti, tornerà in televisione su Rai2 con Stasera tutto è possibile, le cui nuove puntate dovrebbero essere previste per gennaio del prossimo anno.

La più recente apparizione televisiva di Stefano De Martino in veste di conduttore risale alla scorsa estate quando ha condotto la finale del Festival di Castrocaro, evento prodotto proprio dell’Arcobaleno Tre di cui era uno dei volti televisivi più interessanti in ottica futura.

De Martino, sul quale anche il nuovo direttore di Rai2 Ludovico Di Meo, sembra puntare, sarà ospite dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo show, in onda eccezionalmente mercoledì (e non domani, martedì) in seconda serata su Canale 5 (registrazione in corso oggi a Roma).

Più in generale, soltanto nei prossimi mesi scopriremo come e in che misura l’entrata nell’agenzia di Beppe Caschetto, che gestisce già da tempo personaggi del calibro di – tra gli altri – Fabio Fazio, Alessia Marcuzzi, Virginia Raffaele, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Fabio Volo, Enrico Brignano, Pif, Miriam Leone, Enrico Lucci, Maurizio Crozza e di Luca e Paolo, impatterà sulla promettente carriera televisiva del ballerino nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi.