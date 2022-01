Ultimo direttore di Rai 1 e primo direttore della Direzione Intrattentimento Prime Time, Stefano Coletta si è concesso una lunga intervista a Francesco Canino di Panorama in cui ha tracciato un bilancio della sua attività da dirigente.

Iniziamo da Sanremo: proprio nel corso del Festival saranno annunciati i conduttori della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest che avrà luogo a Torino a maggio. Coletta tuttavia non si è sbottonato sui nomi, ma dovrebbe trattarsi di Laura Pausini (ospite della seconda serata), Alessandro Cattelan e Mika.

Proprio a proposito del secondo, reduce dal non esaltante risultato di Da Grande, l’intervistato ha dichiarato:

“Ho commesso alcuni errori e li rifarei in quanto solo quando si sbaglia si capisce come rimediare e solo quando si brilla si possono tentare strade nuove. Non rinnego le due puntate di Cattelan, che considero un grande professionista: c’erano delle cose molto buone e altre che, avendo alle spalle una lunga storia autoriale, non avrei fatto per una eccessiva autoreferenzialità”.

Il giornalista a questo punto gli ha chiesto se non fosse stato opportuno un “rodaggio” in Rai prima di farlo sbarcare direttamente in prime time:

“Potevamo facilitare un po’ di più il suo impatto in Rai, questo sì. Ma Alessandro è un artista che porta con sè un codice di innovazione e mi piacerebbe linkarlo a una dimensione più congrua al suo linguaggio”.

Intanto, trova conferma l’indiscrezione di una serata omaggio alla grande showgirl Raffaella Carrà con la regia di Sergio Japino. Il direttore tuttavia spiega che non sono ancora stati scelti i conduttori per guidare la serata-evento.

Classe 1965 e direttore di Rai1 dal 2020, Coletta ha alle spalle una lunga formazione da redattore e conduttore di programmi radiofonici, per poi diventare autore e capoprogetto di programmi come Tatami, Mi manda Rai 3 e Cominciamo bene. Nel 2017 succede a Daria Bignardi alla direzione di Rai3, per poi passare quattro anni dopo all’ammiraglia.