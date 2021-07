Stefania Orlando, nella stagione televisiva appena conclusasi, ha avuto un importante rilancio professionale dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, rilancio che ha poi capitalizzato non solo con un’avventura musicale come Bandolero, dopo Babilonia, brano uscito proprio mentre la Orlando era nella casa di Cinecittà, ma anche in ambito televisivo con le ospitate da Alberto Matano al tavolo della seconda parte de La Vita in Diretta.

La prossima stagione partirà per lei però con un nuovo impegno, sempre da concorrente – anche se Carlo Conti ama chiamarli “protagonisti” – per un’altra produzione targata Endemol Shine Italy, Tale e Quale Show, come vi abbiamo annunciato in anteprima nei giorni scorsi. Intervistata dal settimanale Oggi, Stefania Orlando racconta come questa volta per essere scelta non abbia dovuto neanche sostenere un provino, mentre in passato ne aveva sostenuti già diversi, senza però esito positivo:

È una trasmissione che mi è sempre piaciuta tantissimo. Chi vi partecipa, non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta. Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa. Questa volta non sono stata nemmeno provinata.

La Orlando sarebbe contenta anche di tornare a sedere nello studio 3 di via Teulada al fianco di Alberto Matano per la prossima stagione de La Vita in Diretta:

Sarei contenta se si ripetesse l’esperienza anche il prossimo anno! Con Alberto c’è un feeling speciale. È una persona generosa e intelligente oltre a essere un grande professionista.

Per chiudere il cerchio, verso la fine dell’intervista si parla della sua esperienza al Grande Fratello Vip e Alberto Dandolo arriva a domandarle se è vero che le sarebbe stato offerto il ruolo di opinionista per la prossima stagione – ruolo che ricopriranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli:

Sì, confermo. E ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa sei mesi, serve una pausa.

Una pausa che Stefania Orlando ha deciso evidentemente di prendersi in Rai con Tale e Quale Show e probabilmente anche tornando da Alberto Matano a La Vita in Diretta.