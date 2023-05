Stefania Orlando è pronta a tornare in tv e per la precisione questo ritorno avverrà su una rete che l’ha già vista protagonista alcuni mesi fa. Si tratta di Real Time, dove da mercoledì 14 giugno condurrà in prima serata Sort your life out – Ogni cosa al suo posto. Sulla rete tematica del gruppo Warner Bros. Discovery, infatti, Stefania Orlando aveva partecipato al programma Questa è casa mia, ricoprendo il ruolo di giudice.

Anche in Sort your life out – Ogni cosa al suo posto la casa costituirà il punto di partenza del programma. Questa volta lo scopo sarà quello di eliminare da ciascuna abitazione tutti gli oggetti inutilizzati e in eccesso, attraverso un’operazione di decluttering. L’esperimento che si tenterà di compiere in ogni puntata sarà, quindi, quello di entrare nelle case, svuotarle completamente, riporre tutti gli oggetti in un magazzino, per poter così permettere a chi vi abita di scegliere cosa tenere e cosa lasciare andare per sempre.

Stefania Orlando, che sarà la guida di questo racconto e affiancherà le famiglie nel loro percorso, non sarà sola, ma sarà affiancata da un team di esperti. Ecco i componenti del team: Mariapaola, che si occupa da quindici anni di selezionare personale domestico per le famiglie e di fare formazione per chi lavora nelle case, Elena, professional organizer, che è convinta che in casa e nella vita non ci si debba stressare per il disordine, e Rulof, inventore, che ha fatto del riciclo il suo stile di vita.

Questo team di esperti ogni settimana pulirà, riorganizzerà e darà nuova vita agli oggetti posseduti da una diversa famiglia all’interno di ogni casa. La famiglia protagonista della prima puntata è di Figino, un comune in provincia di Como. Da lì partirà quindi la nuova avventura professionale di Stefania Orlando su Real Time (canale 31).