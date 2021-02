Stefania Orlando finalista del Grande Fratello Vip 5 (video)

Stefania Orlando è la quarta finalista del ‘Grande Fratello Vip 5’. Ha battuto, stasera, nel corso della semifinale, in onda, venerdì 26 febbraio 2021, Samantha De Grenet che ha ricevuto solamente il 21% delle preferenze al televoto flash.

Orlando: “Vorrei vivere io questa finale. Sono entrata dall’inizio. Ho dato tutta me stessa al 100%… ho riso, ho pianto, mi sono esposta. Voglio arrivare in finale”.

De Grenet: “Stefania deve arrivare in finale. Sono entrata in questo grande Fratello, in corsa. Ci sono persone che se lo meritano più di me. E’ giusto che esca ma esco a testa alta”.

La conduttrice, in questi mesi di reclusione, ha stretto un legame speciale con Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Guenda Goria.

Su Twitter, anche il marito, Simone Gianlorenzi, si è congratulata con la moglie ed i fan per il traguardo raggiunto dopo 165 giorni di permanenza nella casa di Cinecittà:

Il pubblico ha deciso che il VIP che questa sera dovrà abbandonare la Casa è… SAMANTHA! #GFVIP pic.twitter.com/2AJpLh2UyF — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021

La conduttrice si aggiunge alla rosa dei finalisti arricchita dalla presenza di Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello.