Momenti di apprensione a Milano per Belén Rodriguez: la showgirl sarebbe stata soccorsa nella sua abitazione a Brera e trasportata in ospedale per accertamenti.

“Malore in casa”. Belen sarebbe ricoverata in ospedale: cosa sta succedendo

Mattinata di forte apprensione a Milano per le condizioni di salute di Belén Rodriguez. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, nelle prime ore di lunedì 25 maggio si sarebbe reso necessario un articolato spiegamento di soccorsi presso l’abitazione della conduttrice, situata nel quartiere Brera.

L’intervento avrebbe visto il coinvolgimento coordinato del personale sanitario del 118, delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, allertati a seguito di segnalazioni provenienti dallo stabile.

Cosa è successo a Belen, ore di apprensione

Stando alle prime ricostruzioni giornalistiche, l’allarme sarebbe scattato intorno alle 7 del mattino, quando alcuni residenti avrebbero avvertito richieste di aiuto provenire dall’appartamento della showgirl, decidendo così di contattare il numero unico di emergenza.

Chi ha avuto modo di assistere alle procedure avrebbe riferito di uno stato di evidente fragilità, L’episodio riaccende l’attenzione mediatica sul delicato percorso personale della showgirl, che di recente aveva scelto di condividere con il pubblico alcune riflessioni relative al proprio benessere emotivo. Nel novembre del 2025, a seguito di un’apparizione pubblica che aveva destato qualche preoccupazione tra i fan, Rodriguez era intervenuta direttamente sui propri canali social per fare chiarezza, parlando apertamente delle proprie fragilità.

Più recentemente, lo scorso 13 maggio, durante un’intervista televisiva nel programma “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, la showgirl aveva ulteriormente ribadito la complessità di far comprendere appieno la propria vulnerabilità profonda al di là dell’immagine pubblica consolidata in anni di carriera televisiva.