Stasera Tutto è possibile: Vincenzo De Lucia imita Milly Carlucci (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Step’ (‘Stasera tutto è possibile’), Vincenzo De Lucia ha presentato, per la prima volta, un’esilarante imitazione di una delle colonne portanti della Rai, ovvero Milly Carlucci (fino ad, ieri, oggetto di una simpatica parodia di Emanuela Aureli).

Dopo Barbara d’Urso, Mara Venier, Franca Leosini, Maria De Filippi, Lilli Gruber, Sandra Milo, l’attore napoletano ha messo a segno, ancora una volta, un colpo davvero ben riuscito. Riprendendo, alla perfezione, la gestualità della conduttrice di ‘Ballando con le stelle’ e ‘Il cantante mascherato’ ed i tratti distintivi dei suoi programmi come la presenza del ‘ballerino per una notte’ o i ‘Cuoricini’ del televoto del popolo dei social.

Quando non ci sono soldi per il ballerino per una notte, Mily si butta e torna a ballare.

Intervistato, qualche settimana fa, da ‘IlFattoquotidiano.it’, la bravissima spalla di Stefano De Martino, a ‘Stasera tutto è possibile’, lo show del martedì sera Rai 2, ha spiegato, per la prima volta, perché, durante la sua carriera, ha imitato solo donne:

Ho fatto una scelta di singolarità. Un uomo che imita le donne è più insolito, nel panorama dei giganti dell’imitazione è meno visto, anche se dall’immenso Alighiero Noschese in giù non è certo una novità. Vivo come una sfida la difficoltà: somaticamente non posso essere una donna, se finisco per assomigliarci significa che ho delle capacità. E poi sono un omaggio alle donne: le mie sono parodie leggere, non c’è mai una satira feroce. Di esagerato c’è già uomo che fa una donna.