Stasera Tutto È Possibile trionfa su Rai2, Vanina con il freno a mano tirato. Tonfo Raiuno con Amore a 5 Stelle. I dati Auditel dell’11 marzo 2026

Stasera Tutto È Possibile supera anche Raiuno negli ascolti. Stefano De Martino prevale anche su Gerry Scotti nella sfida preserale tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Stasera Tutto È Possibile si conferma una manna dal cielo per Rai2. La rete cadetta di Viale Mazzini per una sera mette i panni di super eroina del palinsesto e si impone grazie al comedy show condotto da Stefano De Martino con gag, sketch ed esilaranti fuoriprogramma. La trasmissione ottiene il 16,7% di Share con picchi di interesse sempre più alti in grado di fidelizzare ulteriormente un pubblico sempre più preso dal programma che popola ormai Viale Mazzini da diversi anni e ha trovato nuova linfa grazie a una conduzione rinnovata con complici piuttosto affiatati.

La rete ammiraglia della Rai Radiotelevisione Italiana floppa con Un amore a 5 Stelle. Il film non va oltre il 9,7% di Share, quindi il confronto con la concorrenza di Mediaset è impietoso. La rete ammiraglia di Cologno Monzese resta al 13,1% di Share grazie a Vanina 2 – Un vicequestore a Catania. Percentuale non all’altezza di un titolo simile, ma rispetto a Raiuno si tratta comunque di percentuali in crescita.

STEP ruba la scena a Raiuno. A De Martino anche il preserale

Le altre reti hanno compiuto scelte differenti: Rai3 vira su Chi L’ha Visto? con l’8,2% di Share, mentre Rete4 con RealPolitik guadagna il 4,3% di Share. Italia Uno svetta al 9,6% di Share grazie a Cado Dalle Nubi di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. La7 ottiene il 4,7% di Share con La Giusta Distanza mentre il match di Champions League in chiaro tra Chelsea e PSG guadagna il 4,3% di Share.

Stefano Massini con lo speciale dal titolo Io, Vladimir sul Nove conquista l’1,5% di Share. Cresce leggermente il Canale 20 con Tenet all’1,6% di Share. Stesso punteggio per Blood su Rai4. Su Iris, State of Play arriva all’1,9% di Share. Su RaiMovie La Misura del Dubbio raggiunge l’1,2% di Share. La sfida nel preserale italiano vede trionfare Affari Tuoi al 24% di Share contro La Ruota della Fortuna che si ferma al 22,7% di Share.