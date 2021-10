Un divertentissimo siparietto che, probabilmente, conteneva anche la volontà di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. A Stasera Italia Barbara Palombelli ha ricordato la sua esperienza in Rai, approfittando della presenza di Clemente Mastella.

L’argomento è venuto a galla per caso, anche perché in quel momento si stava affrontando un tema lontano anni luce come quello del possibile successore di Mattarella al Quirinale. Tra i candidati, oltre a Draghi, si è fatto il nome di Pier Ferdinando Casini. Occasione ghiotta per aprire il capitolo della Dc e della sua centralità nella storia d’Italia.

La Palombelli, a quel punto, è tornata indietro con la memoria agli anni ottanta: “All’epoca Mastella era il vero capo della Rai”. Di fronte ai “no” con la testa del sindaco di Benevento, la conduttrice ha rincarato la dose: “Come no. Eri il capo della Rai, mi hai pure licenziato dalla Rai. Me lo ricordo come se fosse ieri”.

L’aneddoto su Beppe Grillo

A Mastella – che ha continuato a negare la circostanza (“no, assolutamente no”) – la Palombelli ha inoltre riportato un altro aneddoto. “Tra gli amici dei democristiani cito Beppe Grillo che quando tu organizzavi le feste dell’amicizia e dei giovani democristiani veniva e si esibiva. Lo dico perché tanti ragazzi non lo sanno, non erano nati”.

In questo caso, l’ex leader dell’Udeur ha risposto in maniera affermativa: “Sì, veniva, veniva. Ricordo una festa a Verona, suscitò un gran casino. Partecipava, non aveva la fobia della Democrazia Cristiana”. Fino al curioso aneddoto condito di frecciata al comico: “Io ai tempi inviavo i torroncini di un paesino della mia provincia. Li inviavo un po’ a tutti. Lui andò in tv al sabato sera e disse ‘Mastella ci vuole corrompere’. E fece vedere la scatoletta. Dopo quell’episodio non me li fece mai tornare indietro. Se li era fregati”.