Durissimo scontro a Stasera Italia Weekend tra Pierluigi Battista e Piero Sansonetti. Motivo della lite il conflitto israelo-palestinese, con Augusto Minzolini che aveva poco prima lanciato un servizio che documentava le migliaia di persone scese in piazza in tutta Europa in sostegno dei civili palestinesi di Gaza.

“Sono piazze non pro-Palestina, ma pro-Hamas”, ha osservato polemicamente Battista. “In tutta questa vicenda non c’entra niente la questione palestinese, non c’entra niente”. Parole che hanno immediatamente irritato il direttore de L’Unità, che lo ha interrotto: “Milioni di persone in piazza per la Palestina e dici che la Palestina non c’entra niente”.

Lo scrittore a quel punto ha perso le staffe, cominciando ad inveire contro l’interlocutore: “Sansonetti smettila, non fare il pagliaccio, non fare il pagliaccio, non fare il pagliaccio. Pagliaccio, pagliaccio”.

Di nuovo bloccato (“pagliaccio sei te”), Battista ha preteso di poter continuare ad argomentare: “Nelle manifestazioni in Turchia ci sono stati due assalti alle Sinagoghe, lo sapete questo sì o no? Cosa cazzo c’entra questo con la questione Palestinese? Cosa c’entra?”.

Visibilmente imbarazzato, Minzolini ha cercato di soffocare il duello: “E’ un argomento talmente delicato e drammatico che bisognerebbe avere un atteggiamento diverso”. Tornata la calma, il padrone di casa ha però dovuto fare i conti con l’interruzione del collegamento con Battista, che ha abbandonato la sua postazione in segno di protesta.