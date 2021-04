I telespettatori che si son ritrovati a guardare Stasera Italia attorno alle 20:55, avranno notato che ad un certo punto Rete 4 è diventato solo un contenitore pubblicitario e di autopromozione. La diretta del programma di approfondimento condotto da Barbara Palombelli infatti è durata sì e no circa 20 minuti a causa di un evidente problema tecnico che ha causato l’impossibilità di andare avanti con la trasmissione.

La conduttrice e giornalista come sempre faceva da moderatore nel dibattito a proposito degli ultimi fatti politici, subito dopo il termine di un intervento di uno degli ospiti, la Palombelli prende parola. Lo fa solo per pochi istanti, prima che improvvisamente un fermo immagine interrompesse la messa in onda di Stasera Italia. E’ la pagina facebook dell’ex Premier Giuseppe Conte. Nessun messaggio subliminale tranquilli, ma semplicemente una schermata di servizio usata evidentemente per monitorare la diretta dell’assemblea del Movimento 5 Stelle.

Il disguido tecnico c’è tutto. Passano ben 26 secondi netti prima di veder partire improvvisamente un blocco pubblicitario. Quasi quattro minuti dopo si tenta il ritorno in onda, ma nulla da fare, la pagina facebook di Conte è ancora là.

La rete alle 21 circa si ritrova un mezzo caos. La partenza del prime time è ancora ben lontana (l’orario abitudinario è quello delle 21:30). Da quel momento parte un battage pubblicitario da guinness dei primati, un rullo di promo che si interrompe dopo altri 3 minuti. Si rivede il volto di Barbara Palombelli dallo studio di Stasera Italia (NB.: il frame ripreso nella foto in alto è proprio di quei momenti), ma lo si rivede e basta, infatti la giornalista inizia a parlare ma è senza audio. Tutto inutile. Ripartono improvvisamente gli spot promozionali, gli stessi mandati in onda per 4/5 volte.

Un rimpallo che termina con una ‘toppa’, il documentario storico Come eravamo, programma che solitamente viene mandato in onda a notte fonda sulla stessa rete. Alle 21:15 Retequattro riprende la linea, per non farsi mancare nulla spara un altro blocco pubblicitario, prima di dare la linea allo studio di Dritto e Rovescio, dove Paolo del Debbio (al termine di 27 minuti di nulla cosmico fatta eccezione per una piacevole incursione d’annata di un Roma – Genoa in bianco e nero) spiega cosa è accaduto:

Ci sono stati un po’ di problemi tecnici e me ne scuso con i telespettatori su Retequattro, abbiamo avuto un problema di frequenze. Son cose che capitano ai vivi. Abbiamo cominciato con qualche minuto di anticipo e la rete ha avuto problemi prima di me. Non c’è da preoccuparsi più di tanto.

E Del Debbio lo può ben dire visto che Barbara Palombelli ha comunicato che domattina, 2 aprile 2021, in quella che generalmente è la replica del programma in onda alle 6:55 del mattino, la puntata sarà trasmessa integralmente. Magari per i più curiosi che vorranno godersi l’intero dibattito ci sarà da fare una levataccia, ma almeno abbiamo certezza che il lavoro è stato portato a termine.