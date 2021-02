Il premier forse c’è. A questo punto c’è da individuare i possibili ministri. Comprensibile quindi che a Stasera Italia vada in scena il classico gioco dei toto-nomi da sottoporre agli ospiti. Barbara Palombelli però non immagina che il pericolo sia dietro l’angolo. “Fatemi dei nomi di persone importanti che vorreste al governo”, chiede la conduttrice.

A rispondere all’invito è Vittorio Feltri: “Hitler”. In studio cala il gelo, oltre che al silenzio, che si prolunga per qualche secondo. A quel punto la Palombelli riprende la parola, mostrando imbarazzo e spaesamento: “Se è una battuta non mi piace per niente. No, no, no…”.

Il direttore di Libero, che è in collegamento, non si scompone e minimizza: “Eh vabè, Madonna santa, non si può dire niente”. La Palombelli, dal canto suo, appare tutt’altro che divertita e interpella direttamente il sociologo Marco Revelli. E forse la domanda era proprio rivolta a quest’ultimo, con Feltri che probabilmente credeva di non avere il microfono aperto. Una battuta indubbiamente sgradevole, giustamente stigmatizzata dalla Palombelli.

Non è la prima volta che il binomio Feltri-Stasera Italia fa discutere. Nell’estate del 2018, il giornalista si scontrò con Veronica Gentili che in un fuori onda carpito da Striscia la notizia gli dava scherzosamente dell’ubriacone. Feltri reagì malissimo, attaccando a muso duro la conduttrice e annunciando di non voler più partecipare alle trasmissioni delle reti Mediaset. La promessa durò per qualche tempo, salvo poi essere accantonata. Feltri è quindi tornato a Stasera Italia, ma mai negli appuntamenti del weekend, condotti dalla stessa Gentili.