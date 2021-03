La capacità di prendersi in giro e di ironizzare su una moda dilagante che la vede tra le protagoniste. Ma se in altri casi si fa finta di nulla, evitando l’argomento, Barbara Palombelli ci scherza su e chiama in causa il direttore della fotografia che ogni sera a Stasera Italia la rende più giovanile.

Nello speciale del mercoledì sera si parla del boom di ritocchini estetici registrato in tempo di covid. Un incremento generato dalla volontà di apparire più piacevoli e da un senso di sconforto dettato dalle lunghe giornate di quarantena. Ecco allora che la giornalista Sabrina Scampini dà un consiglio alle donne impegnate quotidianamente in interminabili dirette su Zoom, mostrando una lampada ad anello. “Durante le conferenze, guardiamo molto più noi stessi che gli altri, le imperfezioni del nostro viso ci risultano più evidenti e creano depressione. Se posso dare un suggerimento, consiglio di usare questa luce circolare. Tante volte non bisogna andare a fare degli interventi chirurgici, basta mettere una luce vicino al computer e vi assicuro che sarà sicuramente meglio. Risulterete con molte meno rughe e vi piacerete di più”.

Un assist perfetto (o micidiale) per la padrona di casa che avrebbe potuto tranquillamente glissare. Invece no.

“Eh beh, è la magia delle luci che mi tolgono almeno una quindicina d’anni tutti i giorni in televisione. Ringrazio Cristiano Mastropietro che fa questo lavoro”.

Quella delle luci da stadio sparate in volto per ‘piallare’ la pelle è una tecnica diffusissima tra le conduttrici del piccolo schermo. Una lista che include pure il nome della Palombelli, capace tuttavia di giocare sui suoi difetti allontanando ogni possibile imbarazzo con stile da vendere. L’unico rammarico, semmai, sta nel non aver ammirato anche al Festival di Sanremo questo inedito ed apprezzato lato umoristico.