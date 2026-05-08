Stasera in TV su Rete 4 torna Quarto Grado: ecco chi sono gli ospiti e tutti i casi della puntata

Il venerdì sera di Rete 4 si conferma il punto di riferimento per la cronaca giudiziaria italiana. Stasera, 8 maggio, alle ore 21.25, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano al timone di Quarto Grado per una puntata che promette di fare luce su alcuni dei casi più complessi e discussi del nostro Paese.

Cosa vedremo stasera a Quarto Grado

Il focus principale della serata riguarda la storica vicenda del delitto di Garlasco. L’inchiesta della Procura di Pavia sembra essere arrivata a una svolta decisiva con la chiusura delle indagini ormai alle porte.

Al centro dei riflettori c’è la figura di Andrea Sempio: il programma approfondirà gli elementi che sembrano aggravare la sua posizione, tra cui spiccano inquietanti intercettazioni ambientali in cui l’uomo parla tra sé e sé all’interno della propria vettura. La ricostruzione del delitto passerà anche attraverso l’analisi delle testimonianze di Marco Poggi e delle gemelle Cappa, tasselli che gli inquirenti ritengono fondamentali per chiudere definitivamente il cerchio sulla morte di Chiara Poggi.

Oltre al caso Garlasco, la narrazione si sposterà in Molise per seguire gli sviluppi investigativi sulle cosiddette “avvelenate di Campobasso“, un mistero che continua a riservare colpi di scena e su cui il team di giornalisti di Mediaset fornirà gli ultimissimi aggiornamenti.

Come di consueto, il dibattito in studio sarà alimentato da un parterre di esperti di altissimo profilo. Accanto ai conduttori interverranno volti storici della trasmissione come la criminologa Roberta Bruzzone e lo psichiatra Massimo Picozzi, insieme ai giornalisti Carmelo Abbate, Grazia Longo, Marco Oliva e agli altri opinionisti fissi della serata.

Nato nel 2010 e giunto alla sua quindicesima edizione, Quarto Grado si è evoluto negli anni da semplice talk show a vero e proprio laboratorio investigativo televisivo, consolidando il successo della coppia Nuzzi-Viero, ormai saldamente alla guida del format dallo studio 10 di Cologno Monzese. L’appuntamento è per stasera, subito dopo il consueto prime-time, per un viaggio tra le pieghe più oscure della giustizia italiana.