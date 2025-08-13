Stasera in Tv le repliche di Mina Settembre e Rocco Schiavone. Dove vedere le puntate

Mina Settembre e Rocco Schiavone sono attualmente in replica sui canale della rete di stato. Due fiction di successo che sin dal debutto della prima stagione hanno conquistato il pubblico e hanno ottenuto punte di share rilevanti. Anche per questo che la dirigenza Rai ha puntato sulle repliche per coprire il palinsesto estivo. Solitamente la programmazione di Luglio e Agosto non è florida per la rete di stato, che investe poco in nuovi talk, format, o fiction. Del resto il pubblico in questo periodo non ama stare davanti alla tv, complice le belle giornate, la voglia di stare all’aria aperta, e le vacanze.

Tuttavia esistono tante persone che sono fedeli alla televisione anche durante l’Estate. E se Mediaset ha dato avvio alla sua rivoluzione in questo periodo facendo debuttare la nuova versione de La Ruota della Fortuna e Sarabanda, e ha ottenuto ascolti impressionati, la Rai ha puntato sui suoi prodotti di maggiore successo, che durante la stagione gli hanno fatto vincere la battaglia dell’Auditel. Tra questi non potevano non esserci Mina Settembre e Rocco Schiavone.

Così dopo aver trasmesso le repliche di Don Matteo e di Imma Tataranni anche le due serie con protagonista Serena Rossi e Marco Giallini hanno trovato il loro spazio bis. Ma dove vederle? La programmazione delle due fiction è diversa, ma entrambe possono essere seguite facilmente dai loro numerosi fans che seppur conoscono la narrazione, non mancano di rivedere due prodotti tv così ben realizzati, con cast d’eccellenza e con una narrazione avvincente e appassionante.

Mina Settembre e Rocco Schiavone ecco dove vederle

L’ultima stagione di Rocco Schiavone va in onda su Rai Due alle 21.20, mentre Mina Settembre è in programma sempre alla stessa ora ma su Rai Premium. I fans delle due serie possono rivedere tutte le puntate anche su Rai Play. La scelta dei vertici della Rai di mandare in onda le repliche delle due fiction si sta rivelando vincente, visto che il pubblico ha reagito bene manifestando tutto il suo gradimento.

Del resto sia Serena Rossi e Giallini sono due volti molto amati dai telespettatori che apprezzano il loro modo di porsi sul set. Solitamente sono protagonisti di serie di successo, che ottengono un successo non indifferente e sicuramente Rai Fiction in futuro investirà ancora su di loro.

Rocco Schiavone e Mina Settembre in attesa delle nuove stagioni

Il futuro di Rocco Schiavone e Mina Settembre sembra ormai essere deciso. Le due popolari serie non seguiranno la stessa direzione: la fiction con Serena Rossi è giunta alle battute finali e a quanto pare non avrà un seguito. In diverse occasioni la Rossi ha affermato che il personaggio dell’iconica assistente sociale napoletana ha completato il suo percorso, di conseguenza non ci sarà un’altra stagione.

Diversamente Rocco Schiavone avrà un nuovo atto. Anche se per il momento non è noto quando inizieranno le riprese, i vertici di rete hanno garantito che la serie tv tornerà ad allietare il pubblico. Le vicende del pittoresco poliziotto romano in esilio in Valle D’Aosta avranno un nuovo capitolo e i fans non potevano non essere più felici.