Stasera in Tv: le anticipazioni di Doc e Maria Corleone (in onda l’ultima puntata)

Fischio d’inizio stasera, alle ore 21.30, su Rai 1 per l’attesa versione made in USA della serie italiana Doc-Nelle Tue Mani. A interpretare la parte che nel nostro Paese è di Luca Argentero è l’attrice americana Molty Parker che impersona la dottoressa Amy Larsen. Primario e donna tutta di un pezzo, sul lavoro è famosa per la sua durezza e mancanza di empatia.

In tanti la temono e non gode di particolari simpatie presso i colleghi e i sottoposti. A causa di un trauma cranico Amy perderà la memoria. Non ricorderà nemmeno di avere una figlia adolescente e di aver affrontato una dolorosissima separazione dal marito Michael. Stasera nel primo episodio di stagione, dal titolo Se non riesci al primo tentativo, si conoscerà meglio il passato della dottoressa. A starle accanto nel periodo della sua rinascita l’amica Gina mentre a metterla costantemente in difficoltà è il dottore Miller, che prenderà, in certe situazioni, di fatto il suo posto.

Nel secondo episodio, Dai Riprovaci, Amy torna in ospedale non più da paziente più nelle vesti di neo laureata che da primario. Deve ripartire quasi da zero e riprendere, pian piano, saldamente in mano le redini della sua vita, non soltanto dal lato professionale. Le viene affidato il caso della giovane paziente Simone, che deve convivere con una malattia auto-immune e che possiede un rapporto molto difficile con la figlia Grace. La Larsen sbaglierà a prescrivere un intervento tempestivo e anche la terapia poi scelta non si rivelerà del tutto vincente. A quel punto Miller entrerà maggiormente in gioco, cercando di mettersi in mostra e di rubarle la scena.

Maria Corleone 2, finale di stagione, le anticipazioni

Finale di stagione stasera, in prime time su Canale 5, per il secondo atto di Maria Corleone. Maria sarà sempre più in difficoltà, divisa tra gli affetti e i suoi doveri. Da un lato, infatti, vorrebbe seguire il cuore che la porterebbe da Luca, il magistrato che lei ama, dall’altro non vuole venire meno alle promesse fatte alle sua famiglia d’origine. Inoltre è fortemente vinta da un’implacabile sete di giustizia.

A complicare la situazione giù precaria è la scelta del compagno di chiedere l’affido esclusivo di Giovannino. Nel frattempo Sandra, la babysitter del bimbo, nota degli strani lividi sul suo corpo. Luca andrà lui stesso in crisi non sapendo se voler cadere nel baratro insieme alla donna che, nonostante tutto, ama oppure se non dimenticare la sua professionalità e andare contro di lei pur di svolgere al massimo il proprio compito.

Prosegue la caccia a Don Luciano che tenta la fuga ma la Corleone è sulle sue tracce. Nel frattempo Stefano scopre la vera identità di Beatrice, tenuta saldamente nascosta fino all’ultimo.

Momento clou della puntata è l’incontro faccia a faccia tra Matteo Lombardo e il boss in un covo abbandonato.