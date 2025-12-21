Stasera in TV il film con Pio e Amedeo: il cast e la trama

Stasera in tv, su Italia 1 alle ore 00.37, va in onda un film che vede protagonisti Pio e Amedeo. Una pellicola che ha segnato il debutto cinematografico del duo comico foggiano e che è uscita nelle sale nel 2014, con la regia di Enrico Lando. Si tratta di un prodotto divertente, che ha portato sullo schermo la loro comicità spontanea che li ha sempre contraddistinti. I due artisti sono infatti famosi in tv soprattutto per le loro gag sul rapporto tra Nord e Sud, e per le loro incursioni televisive. Il film è tra l’altro anche disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

La trama di Amici come noi

I protagonisti sono appunto Pio e Amedeo, che interpretano il ruolo di due amici inseparabili e soci in affari originari di Foggia. Proprio in questa città gestiscono un’impresa di pompe funebri. La loro vita va avanti senza particolari problemi, finché Amedeo fa una scoperta che lo sconvolge del tutto: la fidanzata di Pio appare in un video in compagnia di un altro uomo. In quel caso è quindi costretto ad avvisare Pio, proprio alla vigilia del suo matrimonio con la donna, che si chiama Rosa.

L’uomo decide a quel punto di annullare le nozze e, per superare la delusione, sceglie di allontanarsi dalla città e dalla situazione imbarazzante in cui è stato messo. Pio e Amedeo partono insieme in un viaggio on the road. Un’avventura che porta entrambi a vivere diversi equivoci e situazioni comiche attraverso le tante città italiane ed europee.

Le curiosità sul film

Si tratta di un film sicuramente molto divertente, ma che vanta soprattutto la presenza di personaggi di spicco del mondo televisivo e cinematografico. Nel cast – tutto italiano – ci sono ad esempio attori come Alessandra Mastronardi, che interpreta Rosa, la fidanzata di Pio, Massimo Popolizio e Maria Di Biase. Le riprese sono inoltre state fatte in diverse location, arrivando anche fuori Italia. Sono infatti partiti da Foggia, città d’origine dei due attori protagonisti, e si va poi a Roma, Milano e Amsterdam, luoghi che hanno contribuito a dare alla pellicola l’atmosfera di un vero e proprio viaggio on the road. Questo è stato il film che ha segnato l’inizio della carriera cinematografico di Pio e Amedeo, reduci della recente pellicole Oi vita mia, in questi giorni uscito nelle sale di tutta Italia e che vede co-protagonista anche Lino Banfi.