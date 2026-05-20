Stasera in tv il film con Favino “Comandante”: la storia vera di Salvatore Todaro e la spiegazione del finale

Stasera in tv, su Rai, in prima serata, va in onda un’opera cinematografica di grande impatto emotivo e storico, capace di riportare alla luce una vicenda straordinaria rimasta a lungo nell’ombra.

Il film mette in scena l’incredibile vicenda umana e militare di Salvatore Todaro, un uomo che ha saputo anteporre i valori universali della solidarietà e del rispetto della vita umana alle rigide e spietate logiche del conflitto bellico.

Attraverso una narrazione potente e suggestiva, la pellicola esplora il contrasto tra il dovere di un soldato e l’istinto di un marinaio fedele alle leggi ancestrali del mare, offrendo al pubblico una profonda riflessione sulla natura dell’eroismo e della compassione nei momenti più bui del Novecento.

La trama si concentra su un episodio specifico avvenuto nell‘Oceano Atlantico durante il secondo conflitto mondiale, quando il sommergibile italiano guidato da Todaro affonda un piroscafo nemico.

Invece di abbandonare i superstiti al loro tragico destino, come avrebbero imposto i protocolli di guerra dell’epoca e le pressioni degli alleati tedeschi, il protagonista compie una scelta radicale. Decide infatti di accogliere a bordo i naufraghi avversari, stipandoli in spazi già ridotti all’osso e mettendo a rischio la sicurezza del proprio equipaggio e della stessa imbarcazione pur di condurli in un porto sicuro.

La spiegazione del finale e il significato profondo della scelta di Todaro

La conclusione del film racchiude l’essenza stessa dell’intera opera e svela il significato profondo del comportamento del protagonista. Quando l’imbarcazione riesce finalmente a raggiungere la salvezza e a sbarcare i superstiti, avviene un confronto verbale decisivo tra il comandante italiano e l’ufficiale della nave affondata.

Quest’ultimo, stupito da un tale dispiegamento di umanità e generosità da parte di chi fino a poco prima era un nemico giurato, interroga l’italiano sulle motivazioni reali dietro a quel gesto così rischioso e controcorrente. La risposta, tagliente e memorabile, chiarisce come l’appartenenza a una cultura millenaria legata al mare imponga il salvataggio di chiunque si trovi in pericolo, indipendentemente dalla bandiera o dall’ideologia politica.

L’epilogo mostra quindi il trionfo dell’etica marittima sulle brutalità della guerra, evidenziando il forte attrito con i vertici militari germanici, che vedevano in questa condotta una debolezza inammissibile all’interno di un conflitto totale. Il finale della pellicola non celebra una vittoria militare, bensì una grandiosa vittoria dell’empatia, trasformando la figura del protagonista in un simbolo senza tempo di civiltà e di riscatto morale.