Stasera in tv, i film e programmi di domenica 28 dicembre 2025

Domenica 28 dicembre offre una programmazione televisiva ricca di emozioni, risate e riflessioni. Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1 e altre reti propongono una vasta gamma di programmi che spaziano dalle commedie romantiche a inchieste, fino a film epici e avventure mozzafiato.

Ecco i programmi da non perdere per una serata che promette intrattenimento di qualità per tutti i gusti.

La programmazione di oggi

21:30 – Se fossi te (Episodio 1)

La miniserie Se fossi te è un’avvincente commedia romantica che vede protagonista Marco Bocci. La storia segue due colleghi dalle vite completamente diverse: un operaio semplice e una dirigente ambiziosa.

22:30 – Se fossi te (Episodio 2)

Il secondo episodio prosegue con nuove sorprese per i protagonisti, immergendo gli spettatori in una narrazione che gioca con i temi del cambiamento e delle identità nascoste.

23:35 – Speciale Tg1 – Vietnam: dalle ferite alla luce

A chiudere la serata, uno speciale Tg1 che propone un approfondimento su uno degli eventi più significativi della storia contemporanea: la guerra del Vietnam. Un viaggio nelle ferite lasciate da quel conflitto e nelle sue conseguenze politiche e sociali.

Rai 2

21:00 – Il principe di Roma

Film del 2022 con Marco Giallini, ambientato a Roma nel 1829. La storia segue le avventure di Bartolomeo, un uomo avido e benestante che vive nella Roma papalina. Un mix di commedia e storia che regala risate e spunti di riflessione sulla società dell’epoca.

22:40 – La nuova DS

Per gli appassionati di calcio, un appuntamento imperdibile con il programma sportivo La nuova DS, condotto da Simona Rolandi, che analizza le novità e gli sviluppi del mondo calcistico italiano, con interviste e approfondimenti.

Rai 3

20:30 – Report

Sigfrido Ranucci torna con un nuovo episodio di Report, il programma di inchiesta che scava nei temi più scottanti dell’attualità, svelando verità spesso nascoste. Un appuntamento da non perdere per chi ama il giornalismo investigativo.

23:15 – Allegro ma non troppo

Luca Barbareschi è protagonista di Allegro ma non troppo, un talk show che offre interviste a personaggi di spicco della cultura e della politica, trattando temi di attualità con un tocco personale e riflessivo.

Rete 4

21:32 – Zona bianca

Zona bianca è il programma di inchiesta giornalistica condotto da Giuseppe Brindisi, che si concentra su sviluppi e temi di attualità, raccontando i fatti più rilevanti e le novità legate alla cronaca e alla politica.

00:36 – 2001: Odissea nello spazio

Un classico intramontabile della fantascienza, 2001: Odissea nello spazio, il film di Stanley Kubrick del 1968. La storia di una spedizione spaziale che segue un misterioso monolite sulla luna, esplorando temi di evoluzione umana e intelligenza artificiale.

Canale 5

21:50 – Chi vuol essere milionario?

Gerry Scotti torna con il celebre quiz-show Chi vuol essere milionario?. Un’opportunità per i concorrenti di mettere alla prova la loro cultura generale e ambire al ricco montepremi rispondendo correttamente a 15 domande.

00:56 – Pressing

Per gli appassionati di calcio, Pressing offre un’analisi approfondita degli ultimi avvenimenti calcistici, con commenti e discussioni sulle partite della settimana.

Italia 1

21:25 – La banda dei Babbi Natale

Una commedia natalizia con Aldo, Giovanni e Giacomo. In La banda dei Babbi Natale, i tre protagonisti si trovano coinvolti in una serie di disavventure durante la notte di Natale. Un film divertente e spensierato, perfetto per la serata festiva.

23:24 – Fuga da Reuma Park

Nel seguito di La banda dei Babbi Natale, Aldo, Giovanni e Giacomo tornano in Fuga da Reuma Park, una commedia che trasporta i protagonisti in un futuro surreale, dove ogni cosa può succedere.

LA7

21:15 – Una giornata particolare – Il Grande Romanzo della Bibbia

Aldo Cazzullo guida un interessante documentario che esplora il testo biblico, il suo significato e la sua influenza sulla cultura e la storia. Un viaggio affascinante tra le storie, i personaggi e i simboli del libro sacro più letto al mondo.

23:45 – Barbero risponde

Il prof. Alessandro Barbero risponde alle domande del pubblico in questo programma che unisce storia e approfondimento culturale. Ogni episodio offre nuove riflessioni sulla storia e sul nostro passato.