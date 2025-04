Stasera in TV: Carlo Conti sfida l’amica Maria De Filippi. ‘Ne vedremo delle belle’ contro il serale di ‘Amici’

Stasera scontro ad alta quota in televisione. È sempre Rai contro Mediaset, ma soprattutto è Carlo Conti contro Maria De Filippi. Sfida decisamente di livello tra due titani della conduzione italiana. Oggetto della sfida, come sempre, il favore del pubblico e gli indici d’ascolto. Con l’arrivo della primavera anche i palinsesti televisivi del sabato sera si rinnovano.

Non cambia però la posta in gioco nel serale del sabato, un piatto sul quale sia Rai che Mediaset continuano a puntare senza riserve. Non farà eccezione dunque la programmazione di stasera, 5 aprile 2025. Il Biscione e Mamma Rai continuano a sfidarsi a colpi di share, auditel e ascolti televisivi sul grande palcoscenico di questo primo sabato di aprile.

Sono molti gli appuntamenti televisivi della serata. Su tutti spiccano gli show di punta: Ne vedremo delle belle di Carlo Conti se la vedrà con il serale di Amici 24 condotto come sempre dalla regina di Mediaset, Maria De Filippi. Amici e colleghi contro dunque per una serata che sicuramente si annuncia interessante. Spazio anche ad altri programmi tutti da vedere nella serata odierna.

Sfida tra Carlo Conti e Maria De Filippi stasera in televisione

Il prime time di oggi, sabato 5 aprile 2025, suscita estrema curiosità per il confronto tra il nuovo show di Carlo Conti e il serale di Amici di Maria De Filippi, ormai un evergreen di Canale 5 (è in corso la ventiquattresima edizione del talent show più longevo della televisione italiana). Il conduttore toscano, dal canto suo, è reduce dal trionfale Festival di Sanremo.

Doveva essere un’edizione di transizione, un momento di passaggio dopo il memorabile quinquennio targato Amadeus. È stato invece un successo enorme, valso a Conti la conferma anche per l’edizione 2026 della kermesse canora più famosa d’Italia. Ne vedremo delle belle, il nuovo programma di Carlo Conti. vede protagoniste dieci showgirl italiane diventate note al grande pubblico tra gli anni Novanta e Duemila.

Le concorrenti si sfideranno in prove di canto, ballo e recitazione. Il tutto sotto lo sguardo vigile di una giuria d’eccezione. Amici invece si conferma fabbrica di talenti, vero e proprio trampolino di lancio per i volti nuovi del panorama musicale e della danza italiana.

Carlo Conti vs. Maria De Filippi, amici contro (ma non è sempre stato così)

Operazione nostalgia contro nuove promesse, riscoperta contro scoperta, ritorno di volti già noti contro investimento nel futuro dello spettacolo. Con questi slogan si potrebbe sintetizzare una sfida tra celebrità già affermate – ma bisognose di rilancio – e giovani affamati di gloria che cominciano solo ora ad affacciarsi nel mondo dello spettacolo vero, quello che conta, davanti a milioni di telespettatori.

Di certo c’è che entrambi gli show offrono intrattenimento di qualità da diverse angolature e con approcci differenti. La sfida di stasera vedrà contrapposti due grandi professionisti della televisione come Carlo Conti e Maria De Filippi. Nel 2017 però i due conduttori – che non hanno mai nascosto la sima e l’amicizia reciproche – hanno fatto “causa comune” durante il Festival di Sanremo, quando Maria De Filippi fece coppia con Conti sul palco dell’Ariston.

Si è vociferato a lungo, prima e dopo l’ultima edizione del Festival di quest’anno, di un “gran rifiuto” della conduttrice di Amici alla proposta di bissare quella esperienza di otto anni fa. A onor del vero va detto che nessuno dei diretti interessati ha voluto alimentare una polemica partita da indiscrezioni giornalistiche.

Serata di sabato 5 aprile 2025: il resto dell’offerta televisiva

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rai 2 andrà in onda la serie F.B.I., avvincente procedurale che ruota sulle indagini degli agenti federali di New York. Rai 3 manda in onda invece il programma di approfondimento Petrolio, dedicato a inchieste giornalistiche e temi di attualità. Spazio anche per gli appassionati di cinema con il film d’animazione Madagascar su Italia 1.

Rete 4 invece propone un grande classico della commedia italiana: Don Camillo, con l’iconico Fernandel nelle vesti del battagliero parroco di Brescello (il paese è diventato peraltro meta di visite simili quasi a pellegrinaggi davanti al celebre crocifisso dei film), sempre in competizione con l’amico-nemico Peppone (interpretato dall’indimenticabile Gino Cervi). Altri film in palinsesto comprendono Zodiac (Iris), The Doorman (20), e infine Inga Lindström – Alla ricerca della verità (La 5).