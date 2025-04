La serata televisiva di stasera, 15 aprile, si annuncia variegata, con programmi e film in grado di accontentare tutti i palati.

Stasera in tv 15 aprile: le anticipazioni di È sempre Cartabianca, Le Iene e Un giorno in pretura

Molto ricca l’offerta televisiva della serata di oggi, martedì 15 aprile 2025. Diversi gli spunti di sicuro interesse e in grado di coinvolgere il pubblico. Proposte per ogni gusto e fascia d’età stasera. Su Rai 2 non vedremo Stefano De Martino, che ha chiuso la settimana scorsa una stagione di Stasera tutto è possibile che ha confermato il momento d’oro del conduttore partenopeo, vero re degli ascolti.

Al posto di STEP e De Martino gli spettatori potranno godersi la comicità graffiante e arguta di Enrico Brignano, con il suo show Ma… diamoci del tu!, in onda alle 21.20 su Rai 2. Mediaset risponde una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di attualità politica e culturale, informazione e approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Stasera il focus della trasmissione – in onda dalle 21:20 – sarà dedicato alle difficili trattative in corso per la tregua tra Russia e Ucraina.

Donald Trump ha messo pressione a Putin minacciando dazi al petrolio russo in caso di mancato accordo sul cessate il fuoco. In studio Bianca Berlinguer commenterà insieme agli ospiti il controverso piano ReArm Europe. Troverà spazio anche un allarme dell’Istat sul pericolo povertà che secondo i dati riguarda il 23,1% degli italiani, a partire dai lavoratori a basso reddito.

15 aprile, cosa c’è stasera in televisione: le anticipazioni di Le Iene Show

Sempre sulle reti Mediaset, tutt’altro tono troveremo su Le Iene Show, in onda in prima serata su Italia. Il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni ospiterà Alessandra Amoroso, che ha da poco annunciato di essere in dolce attesa. L’artista presenterà il suo nuovo singolo: Cose stupide, uscito la scorsa settimana.

Tra gli ospiti anche il cantante Michele Bravi. Quanto ai servizi, Alessandro Sortino affronta un caso che ha suscitato non poche polemiche. Il giornalista de Le Iene si occuperà della presunta paternità di un bambino nato da una donna che sostiene di aver avuto rapporti col compagno, incarcerato nel penitenziario di Bologna, senza che gli agenti (così dice lei) controllassero in alcun modo.

Finora il magistrato non ha dato credito a questa versione dei fatti. Il servizio mostrerà il risultato del test del DNA (privo di valore legale). Nel suo servizio Gaetano Pecoraro si occuperà invece di alimentazione sana.

Un giorno in pretura e il resto del palinsesto di stasera

Su Rai 3, sempre alle 21:20 di stasera, torna Un giorno in pretura con il suo racconto rigoroso dei processi più celebri delle cronache giudiziarie italiane. Il programma ideato da Roberta Petrelluzzi ripercorre l’ultima fase del processo per l’omicidio (una esecuzione in pieno giorno) di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, storico leader degli Irriducibili della Lazio nonché figura controversa del tifo organizzato e della criminalità romana.

La seconda parte di Un giorno in pretura sarà dedicata al duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, la coppia di fidanzati assassinati a coltellate nella loro casa di Lecce il 21 settembre 2020. Un omicidio confessato dall’ex coinquilino Antonio De Marco, che in silenzio avrebbe covato un risentimento destinato a trasformarsi in un progetto omicida lucido e premeditato.

Completano il palinsesto l’ormai classico appuntamento con Affari Tuoi su Rai 1 e subito dopo la nuova serie Fuochi d’artificio, ambientata nella Seconda guerra mondiale, tra le montagne e la Resistenza. Canale 5 propone Il Turco, la miniserie con Can Yaman.

Gli appassionati di film troveranno pane per i loro denti con The Losers (Canale 20) e la commedia cult Quel mostro di suocera, in onda su TwentySeven. Spazio invece alla comicità su Cine 34 con Aldo, Giovanni e Giacomo e il loro spassoso Il cosmo sul comò.