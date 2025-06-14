Stasera in onda Laura 30 World Tour. Le curiosità sulla Pausini: età, marito e figli, la dieta, l’amicizia con la Cortellesi

Stasera va in onda su Canale 5 il Laura 30 World Tour: il docu-concerto che ha come protagonista Laura Pausini. Un’evento che realizzato in modo originale che usa un linguaggio adatto per il web, che racconta il vissuto professionale e non solo dell’iconica artista emiliana: presente, passato e futuro tutto in un unico show destinato a segnare la carriera della cantante de La Solitudine. Laura Pausini ha debuttato giovanissima al Festival di Sanremo e da quel momento la sua carriera è stata in ascesa.

Diversi i singoli e gli album che nel corso degli anni hanno conquistato i primi posti delle hit e che l’hanno resa una dell’artiste più amate dagli italiani. Ha anche conquistato il mercato dei paesi latini divenendo una star in Spagna e in sud America. Inoltre è approdata più volte ai Grammy e anche all’Oscar, nomination che l’hanno resa una cantante internazionale. Nonostante il successo Laura non ha mai dimenticato le sue origini ed è rimasta legata alla sua terra. Ha scelto di vivere a Los Angeles, ma torna spesso in Italia dove si trovano i suoi tanti fan e la sua famiglia.

Laura ha oggi 51 anni ed è sposata con Paolo Carta, musicista che lavora con lei da tempo. I due sono legati da diversi anni e hanno una figlia, Paola nata nel 2013. Sono una coppia felice e molto innamorata e hanno diversi interessi in comune. La cantante è molto attiva sui social dove ha un vasto seguito e dove rivela dettagli del suo lavoro, ma anche della vita privata. Recentemente l’artista è apparsa decisamente dimagrita: ha perso ben 16 kg in un anno grazie seguendo la dieta SDM, ideata dal professor Blackburn dell’Università di Harvard. Un dimagrimento composto e studiato di cui Laura è molto felice.

Laura Pausini e l’amicizia speciale con Paola Cortellesi

Paola Cortellesi e Laura Pausini sono amiche da diversi anni. Si sono conosciuti che entrambe erano diventate mamme da poco: Laura ha chiamato la figlia Paola, e l’attrice l’ha chiamata Laura. Una coincidenza che ha stupito le due vip e da quel momento il loro rapporto è cresciuto e si sono ritrovare anche a lavorare insieme.

L’attrice ha raccontato in una recente intervista che Laura l’ha cercata e voleva conoscerla. Giorgia le ha chiesto se poteva darle il suo numero, ma non pensava che la chiamasse e invece è nata una splendida amicizia: “Io a 40 anni ho fatto amicizia con una star internazionale. Ma che per me è “solo” Laura, una donna incredibile, con cui amo andare in vacanza, scambiarci consigli, e che a Natale mi prepara i passatelli in brodo. Soprattutto un’amica vera. Anche se poi mi ha aperto un profilo Twitter in diretta tv.”

Laura 30 World Tour, un docu-concerto speciale e a tratti intimo

Il Laura 30 World Tour non è il solito concerto, è un percorso intimo e emozionante dei trent’anni di carriera di Laura Pausini. La cantante ripercorre il suo vissuto artistico facendo tesoro di tutte le sue esperienze e conquiste. Seduta davanti al camino di casa, e subito dopo un concerto, Laura si immerge nei ricordi e coinvolge emotivamente anche i suoi tanti fans.

30 anni di carriera consolidati da numerosi successi anche personali. Il Laura Pausini World Tour 2023 2024 ha toccato tantissimi città in Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti: più di 70 concerti quasi tutti sold out, dove Laura ha condiviso le sue gioie e emozioni con i fans che la seguono da tanti anni.