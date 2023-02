Stasera c’è Cattelan, la Gialappa’s non sarà più presente (Retroscena TvBlog)

E’ stato bello finché è durato. Dopo quattro apparizioni va ad interrompersi la partecipazione della Gialappa’s Band a Stasera c’è Cattelan. Il trio, che si era affacciato per la prima volta nel late-show di Rai2 a metà gennaio per promuovere l’autobiografia Mai dire noi, aveva poi reso fissa la collaborazione, seppur nel formato a due, privo di Carlo Taranto.

Era così nata la rubrica Mai dire Tik Tok Tak, commento dei video più surreali e strani provenienti dai social, oltre a qualche intervento dal citofono in pieno stile Mai dire gol.

Un primo stop si era tuttavia già verificato la settimana scorsa, quando l’assenza della ‘band’ era stata giustificata dallo stato influenzale di Marco Santin. Circostanza che aveva spinto Alessandro Cattelan a condurre la rubrica con Fabio Rovazzi, ospite della puntata. Per l’occasione era cambiato anche il titolo, divenuto Rai dire Tik Tok Tak. Da capire ora se la parentesi proseguirà ugualmente o se, al contrario, verrà accantonata.

I motivi dello stop della Gialappa’s sarebbero legati ai crescenti impegni del trio (o duo), attualmente impegnati nello show Michelle Impossible (tra l’altro, mercoledì scorso è stata evitata per un soffio una clamorosa ubiquità) e riaffaciatisi al tavolo di Che tempo che fa, dove potrebbero tornare pure le prossime domeniche.

Va ricordato che la Gialappa’s, una volta salutate Le Iene a fine 2021 per via della scadenza del contratto con Mediaset, non ha più firmato contratti in esclusiva, aprendosi a progetti e valutazioni riguardanti qualsiasi rete o piattaforma.

Tornando a Cattelan, ad intervenire martedì Geppi Cucciari e gli Articolo 31. Mercoledì toccherà al regista Sydney Sibilia, al cinema con il nuovo film Mixed by Erry e Paola e Chiara. Infine, giovedì, spazio a Mr. Rain, Aldo Cazzullo e al cestista Luigi Datome, mentre Micah P. Hinson si esibirà con un suo brano.