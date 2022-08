A settembre STARZPLAY porta ai suoi abbonati l’innovativo period drama The Serpent Queen che racconta la vita di Caterina de’Medici da adolescente orfana a spietata Regina “è più sicuro essere temuti che amati” il motto di Caterina e della serie. Vediamo insieme cosa propone la piattaforma internazionale del canale cable STARZ, disponibile in Italia via app, browser, ma anche come channel su Mediaset Infinity, Prime Video e Rakuten Tv.

STARZPLAY a Settembre le nuove serie tv in streaming

Il 1° settembre nel catalogo di STARZPLAY arriva la quinta stagione di Animal Kingdom, già trasmessa nel 2021 da Mediaset Premium e che si aggiunge alle prime 4 presenti in catalogo. In questa stagione Pope, Craig, Deran e J affrontare le conseguenze degli eventi che circondano la morte di Smurf. Negli Stati Uniti il 28 agosto scorso la serie è terminata con l’ultimo episodio della sesta stagione trasmesso da TNT. La serie è distribuita da Warner Bros Television e al momento non è chiaro se in Italia arriverà su Infinity+ o in chiaro o passerà direttamente a STARZPLAY che al momento ha la seconda visione.

Molto atteso è l’arrivo l’11 settembre della serie originale STARZ e STARZPLAY The Serpent Queen un period drama che racconta la vita di Caterina de’ Medici, ispirato al libro del 2004 di Leonie Frieda Catherine de Medici: Renaissance Queen of France. La serie vede Samantha Morton nei panni di Caterina mentre Charles Dance ha il ruolo ricorrente di Papa Clemente VII. The Serpent Queen, creata da Justin Haythe, vuole dare una svolta contemporanea alla narrazione contemporanea dei drammi storici.

STARZPLAY le serie tv che terminano a Settembre e i cofanetti da scoprire

Iniziata lo scorso 14 agosto e già rinnovata per una terza stagione, prosegue ogni domenica Power Book III: Raising Kanan seconda stagione della serie spinoff di Power ambientata negli anni ’90. Al centro la formazione di Kanan Stark e il suo ingresso nel mondo criminale attraverso la madre che gestisce un impero della droga.

Il 4 settembre si conclude la seconda stagione di P-Valley che ci ha portato in un Pynk rinnovato che lotta per rimanere aperto durante la pandemia, e racconta della battaglia per il trono e di nuovi acquisti che potrebbero destabilizzare gli equilibri nei camerini. Al momento non è ancora arrivato il rinnovo per una terza stagione.

Tra i cofanetti da recuperare delle serie tv di STARZPLAY c’è quello di Becoming Elizaebth un period drama che racconta la storia della vita di Elisabetta I prima di diventare Regina quando rimasta orfana, la giovane Elisabetta Tudor finisce travolta dalla pericolosa corte inglese. Completo anche il cofanetto di Queer as Folk, rivisitazione della serie britannica di Russel T. Davies portata a New Orleans con al centro un gruppo di amici le cui vite vengono stravolte da una tragedia. Decisamente da non perdere, per gli amanti delle miniserie true crime con risvolti psicologici, è The Girl From Plainville che racconta la storia vera della ragazza condannata per istigazione al suicidio del fidanzatino con una ricostruzione del loro rapporto e soprattutto della loro mente.

STARZPLAY come vedere la piattaforma di streaming

Se spinti dalla curiosità dei titoli proposti a settembre avete deciso di vedere una delle serie tv presenti su STARZPLAY ma ancora non sapete come fare, vi segnaliamo che la piattaforma di streaming è presente in Italia al costo mensile di 4,99€, ed è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e su Fire Stick Tv, oltre che via browser.

STARZPLAY è inoltre un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, MediasetInfinity e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente. Fino al 18 settembre Mediaset Infinity propone un’offerta con Infinity+, STARZPLAY e Midnight Factory a 9.99 € al mese per 12 mesi.