STARZPLAY diventa Lionsgate+: 30 giorni di prova gratuita

STARZPLAY, il servizio di streaming di STARZ che in Italia possiamo usufruire grazie ai canali di Prime Video di Amazon e Apple TV cambia nome e si arricchisce di nuovi contenuti inediti. A partire da oggi il servizio di streaming che ha portato in Italia la nuova serie The Serpent Queen, prende il nome di Lionsgate+, dal gruppo Lionsgate di cui Starz è un’azienda sussidiaria.

Il cambio di nome porta con sé anche una nuova prova gratuita per chi non ha ancora provato il servizio: 30 giorni di utilizzo gratis per scoprire tutti i contenuti presenti in streaming e, a partire dal mese successivo, un costo di 4,99 euro al mese.

Come accedere a Lionsgate+ in Italia

Lionsgate+, un servizio di streaming pensato per gli amanti delle serie televisive, è disponibile in Italia tramite il sito ufficiale o tramite le applicazioni ufficiali per iOS e Android, ma se cercate un modo più comodo per gustare i contenuti esclusivi per l’Italia vi suggeriamo di passare tramite i Canali di Prime Video o tramite Mediaset Infinity.

I contenuti disponibili in Italia

Il catalogo di Lionsgate+ per l’Italia non è certo paragonabile a quello di servizi più grandi come Netflix o Disney+, ma presenta dei contenuti inediti e di alto livello. Ecco le migliori serie TV da vedere su Lionsgate+:

Oltre alle serie TV, però, ci sono anche molti film interessanti e non disponibili su altri servizi di streaming in Italia.