Seconda stagione di Startup Economy – Tutto ciò che fa innovazione, l’approfondimento sull’Italia che innova che torna da domenica 25 aprile alle 14 su La7 con la conduzione di Carlo Massarini.

Otto nuove puntate per andare alla scoperta di un Paese ingegnoso e all’avanguardia che raramente trova spazio nel racconto del quotidiano e di cui invece si sottolineano l’intraprendenza e la capacità di guardare ‘out of the box’ per migliorare la qualità della vita di tutti. E del pianeta.

Nell’arco delle otto puntate di questo nuovo ciclo, Carlo Massarini e Francesco Sacco, ricercatore di Digital Economy all’Università dell’Insubria e alla SDA Bocconi ed esperto di tecnologia – nonché protagonista in proprio di numerose startup – incontreranno manager, imprenditori, creativi e visionari che stanno creando nuove imprese, prodotti, soluzioni in tutti i settori dell’economia. Il tutto in un contesto particolare come quello della Pandemia che già lo scorso anno fu limite e risorsa per la produzione, con uno studio tv leggero e minimal ma funzionale allestito in casa Massarini, e che questa volta entra direttamente nel racconto cercando di restituire l’istantanea di un’Italia che cambia e resiste alle difficoltà causate dalla pandemia.

Inevitabilmente sarà data particolare attenzione ai trend che hanno avuto un’imprevista accelerazione proprio a causa della pandemia da Covid, come l’home working e l’innovability (l’innovazione che crea la sostenibilità), la genomica, il fintech, il commercio elettronico, l’automazione, la robotica e molto altro, rimasto magari finora sotteso a un mondo del lavoro, della scuola, della finanza costretto a evolvere rapidamente ma che talvolta non sembra essere in grado di intercettare le forze migliori dei vari settori e dell’innovazione del paese. E ovviamente, tenuto conto della situazione sanitaria, Massarini e Sacco continueranno a lavorare in remoto, da Roma e Milano.

Ricordiamo, in chiusura, che Startup Economy è un programma prodotto da Brandon Box in collaborazione con la divisione brand Solutions di CairoRcs Media.