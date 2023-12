Stanotte a Parigi, il Natale di Rai 1 con Alberto Angela

La notte di Natale con Alberto Angela è diventata una tradizione, più che apprezzata, di Rai 1. E per questo 25 dicembre 2023, Angela ci porta nei suoi luoghi natali con Stanotte a Parigi, nella città che lo vide nascere mentre il padre Piero era corrispondente per il Telegiornale dell’allora ancora unica rete tv italiana. Ma vediamo come si articolerà questo viaggio nella Ville Lumière nella sera di Natale 2023 per la prima tappa non italiana del format ‘notturno’ di Alberto Angela tra le bellezze, nascoste e non, viste con uno sguardo sempre diverso. E il promo con “Formidable” di Stromae è già un manifesto.

Stanotte a Parigi, quando va in onda

La serata-evento di Rai 1 per Natale 2023 con Alberto Angela alla scoperta di Parigi va in onda lunedì 25 dicembre alle 21:25.

Stanotte a Parigi a Natale 2023 in streaming e in diretta

Il programma si può seguire in diretta su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà poi visibile on demand. Stanotte a Parigi si può vedere anche in 4K Ultra HD solo su Rai 4K al canale 210 di tivùsat,

Stanotte a Parigi, le tappe

A bordo dell’iconica 2 Cavalli della Citroên, si parte dalla piazza del Trocadero, che si affaccia sulla Tour Eiffel; si prosegue verso la collina di Montmartre, si riscende verso il Moulin Rouge, per poi arrivare nel cuore del lusso, Place Vendôme, e attraversare i grandi viali voluti dal barone Haussmann, fino ad arrivare all’Opéra Garnier, per rivivere il memorabile esordio a Parigi di Maria Callas su questo importante palcoscenico. Si scopriranno, poi, gli incantevoli colori delle vetrate della Sainte-Chapelle, capolavoro dell’architettura gotica francese, mentre nella notte si accenderanno anche le luci della reggia di Versailles, dalle magnifiche fontane alla Sala degli specchi. E un’altra luce, quella che Claude Monet inseguiva mentre dipingeva le ninfee, guiderà al museo Marmottan.

Un percorso tra i meravigliosi musei della capitale francese non poteva mancare e quindi si va al Museo Rodin per raccontare “Il bacio”, uno dei più famosi della storia dell’arte, e al museo di Cluny per l’affascinante storia di una dama e di un unicorno impressa su un ciclo di arazzi. Il viaggio prosegue alla Piramide del Louvre e si raggiungono poi l’Arco di Trionfo, il Centre Pompidou, il Museo Nazionale di Storia naturale e la Cattedrale di Notre-Dame, ancora ferita dall’incendio del 2019.

Di artistico a Parigi c’è anche il cibo: eccoci quindi tra le strade del Marais, dove in una boulangerie saranno svelati i segreti della baguette perfetta e dei dolci natalizi.

Stanotte a Parigi, gli ospiti

Al Trocadero Alberto Angela incontra Giancarlo Giannini, presenza fissa di “Stanotte a…”, questa volta nei panni di un commissario Maigret che pare conoscere tutti i segreti della Parigi del suo creatore, George Simenon. Altri ospiti di Angela sono Mika, che racconterà della sua infanzia trascorsa a Parigi, quindi Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain, la cantante e attrice Lola Ponce che farà rivivere le atmosfere del musical di Riccardo Cocciante, “Notre-Dame de Paris”, tratto dal romanzo omonimo di Victor Hugo.

Vi aspetto la sera di Natale su @RaiUno.

Quest'anno andremo insieme a Parigi.#StanotteaParigi pic.twitter.com/oC7IS1qhJm — Alberto Angela (@albertoangela) December 6, 2023

Stanotte a…, il Natale con Alberto Angela

“Stanotte a Parigi” è una produzione realizzata dalla Rai, diretta da Gabriele Cipollitti, con la fotografia di Vincenzo Calò:è scritta con Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Aldo Piro, Emilio Quinto.

La ‘collezione’ di Stanotte a… è iniziata nel 2015 con una passeggiata inedita nel ristrutturato Museo Egizio di Torino, favorita dalla notte e dalla mancanza di visitatori. Il format ha conquistato critica e pubblico ed è proseguito con diversi appuntamenti, tra musei, città e artisti: ricordiamo Stanotte a Firenze (giugno 2016), Stanotte a San Pietro (dicembre 2016), Stanotte a Venezia (giugno 2017), Stanotte a Pompei (settembre 2018), Stanotte con Caravaggio (dicembre 2018)e ha poi iniziato a segnare la programmazione natalizia dell’Ammiraglia Rai; il primo appuntamento nella serata del 25 dicembre è del 2021 con Stanotte a Napoli, quindi nel 2022 Stanotte a Milano e per quest’anno tutti a Parigi.