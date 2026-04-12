Tre serate alla ChorusLife Arena di Bergamo, un cast di ospiti da capogiro e un quarto di secolo di carriera da celebrare, Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 con uno show pensato per essere un evento. La domanda è se la formula regge ancora.

Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo festeggiano 25 anni ma lo show evento funziona ancora come formula televisiva?

C’è un paradosso nella televisione italiana degli ultimi anni: il variety show viene dato per morto ogni stagione, e ogni stagione qualcuno lo resuscita.

Non sempre con successo, non sempre con idee nuove, ma sempre con la certezza che esiste ancora un pubblico disposto a guardare due ore di spettacolo dal vivo con ospiti, numeri comici, momenti musicali e qualche sorpresa. Pio e Amedeo lo sanno da sempre. Il loro Stanno tutti invitati è costruito esattamente su questa certezza.

Stanno Tutti Invitati, lo show evento

Lo show in tre puntate — registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo, con ospiti che spaziano da Annalisa a Claudio Baglioni, dai Pooh a Maria De Filippi — era nato come celebrazione dei 25 anni di carriera del duo foggiano di comici. È un anniversario, quindi una festa. E le feste, per definizione, non si criticano — si partecipa o non si partecipa.

Una formula ingombrante quella dello show evento, molto più complicata di quanto non sembri. Per realizzare un programma di successo non basta radunare ospiti importanti su un palco grande. Anche se Pio e Amedeo, scuderia Friends and Partner, di nomi da scatenare in prima linea ne avevano davvero tanti e interessanti.

Uno show ambizioso, con un grande palco, il corpo di ballo e tanto pubblico. Ma il rischio era quello di fallire nel tessere una coerenza narrativa che tenesse insieme i pezzi — e quella coerenza è esattamente ciò su cui il format di Pio e Amedeo ha sempre oscillato.

Cosa funziona e cosa no nello show evento

Pio e Amedeo sono comici ma soprattutto artisti forti di un talento preciso: sanno costruire la situazione in cui l’ospite si sente abbastanza a proprio agio da uscire dal personaggio per diventare persona. E questo quasi sempre genera situazioni paradossali ed estremamente comiche.

È proprio questa caratteristica a rendere i loro speciali diversi da un normale contenitore: non si limitano a presentare gli ospiti. Li travolgono, e in qualche caso stravolgono, con un senso di amicale e grottesca giocosità. È per questo che il meccanismo funziona, perché il loro show produce momenti che nessun talk show potrebbe produrre, perché la complicità si costruisce nel tempo e i due hanno costruito la loro in venticinque anni.

Uno show autocelebrativo che comportava dei rischi

Un ulteriore rischio dello show evento su tre puntate è la sua diluizione. Tre ore di celebrazione tendono a diventare tre ore di autoreferenzialità — la televisione che si guarda allo specchio, i comici che ringraziano il pubblico, gli ospiti che ringraziano i comici, il pubblico che applaude tutti. Il circuito spesso si chiude su se stesso e diventa un episodio di Grande Fratello in cui tutti vogliono bene a tutti senza che nessuno dica mai niente di realmente interessante.

Non è però quello che succede in Stanno tutti invitati che è prodigo di momenti genuini, di ospiti che portano qualcosa di inatteso e numeri che sorprendono davvero.

Baglioni che si presta con tanto di deambulatore a fare il nonno vigile per abituarsi alla imminente pensione è stato spassoso. Almeno quanto Argentero, protagonista di tutte le peggiori freddure sui medici per ricordare il suo ruolo da protagonista nelle fiction.

Il problema della televisione che festeggia se stessa

C’è poi un tema più ampio che lo show di Pio e Amedeo tocca senza affrontarlo in profondità: la televisione italiana che festeggia i propri anniversari mentre le piattaforme streaming mangiano quote di mercato paurose sotto i piedi dei suoi protagonisti.

Venticinque anni di carriera di Pio e Amedeo corrispondono quasi esattamente al periodo in cui la televisione generalista ha perso il monopolio e il controllo dell’intrattenimento. Non è una coincidenza senza significato — è il contesto dentro cui i loro speciali televisivi hanno sempre operato, e dentro cui Stanno tutti invitati si colloca proprio in questi giorni.

Stanno tutti invitati, cosa ci piace

La ChorusLife Arena di Bergamo riempita di fan, gli ascolti decenti delle serate evento, la presenza di grandi ospiti: tutto questo dice che il format funziona ancora, probabilmente grazie a loro. Ma funziona soprattutto con la struttura di un grande evento-concerto — per creare una serata difficilmente ripetibile per chi era presente. Anche se poi, la settimana dopo, la televisione è di nuovo quella di prima.

Questo non è necessariamente un problema — anzi, può essere esattamente quello che Pio e Amedeo volevano fare: regalare tre serate di spettacolo nel senso più classico del termine, senza pretendere di cambiare niente. Ma è una scelta con le sue conseguenze. Uno show evento che non sposta nulla non è un evento — è un semplice appuntamento. E gli appuntamenti si rispettano, si godono, e poi si mettono archivio. Se ci si pensa molti show si sono visti costretti a ridurre il loro format: persino Zelig.

Cosa rimane

Quello che rimane di Stanno tutti invitati, alla fine delle tre serate, è la conferma che Pio e Amedeo sono ancora capaci di costruire una televisione popolare che funziona. Non rivoluzionaria, provocatoria con qualche eccesso godibile e comunque ma capace di tenere insieme diverse fasce di pubblico sullo stesso canale per quasi tre ore, cosa che nel 2026 non è affatto scontata.