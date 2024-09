Su Comedy Central, torna Stand Up Comedy, programma in onda dal 2014, giunto all’undicesima stagione, con le puntate inedite.

Non sarà più corrosiva e scorretta come tanti anni fa, visto che anche questa forma di comicità, con il trascorrere degli anni, si è uniformata ai diktat del politicamente corretto, avvicinandosi “pericolosamente” alla banalità della comicità popolare, ma la stand up comedy rimane comunque un’alternativa valida alla comicità sulle “suocere” e sul “traffico”, citando Giorgio Montanini.

Stand Up Comedy, il programma di Comedy Central (canale 129 di Sky e in streaming su NOW) in onda dal 2014, tornerà in onda con la sua undicesima stagione che avrà inizio lunedì 30 settembre 2024, alle ore 22, con due episodi in prima tv in onda ogni settimana. Dal 2 ottobre, il programma sarà disponibile anche su Paramount+.

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2024, inoltre, si accenderà sul canale 130 di Sky, uno speciale pop-up channel che riproporrà tutti i momenti più divertenti delle precedenti stagioni di Stand Up Comedy.

Stand Up Comedy 2024: comici, puntate

La lineup della nuova stagione di Stand Up Comedy includerà nomi affermati e nuove promesse del panorama comico italiano.

Tra gli artisti che saliranno sul palco del Teatro Out Off di Milano ci saranno Saverio Raimondo, Sandro Canori, Annagaia Marchioro, Giorgio Montanini, Yoko Yamada e Davide Calgaro nella serata inaugurale del 30 settembre.

Il 7 ottobre, invece, sarà la volta di Laura Pusceddu, Xuliano Dule, Daniele Raco e Mario Raz, seguiti, il 14 ottobre, da Nathan Kiboba, Ghemon, Luigi Manes, Horea Sas, Giulia Cerruti e Diego Piemontese.

Daniele Fabbri, Filippo Spreafico, Monir Ghassem, Chiara Becchimanzi e Daniele Raco, invece, si esibiranno il 21 ottobre mentre il 28 ottobre vedremo Antonio Ricatti, Daniele Gattano, Davide Mafrica, Giulia Cerruti e Horea Sas.

Il mese di novembre, invece, inizierà il 4 con Nicolò Falcone, Sandro Canori, Laura Pusceddu, Simone Luzi e Eduardo Mattiozzi. L’11 novembre, invece, sarà la volta di John Vincent, Luca Cupani, Lorenzo Maragoni, Xuliano Dule e Nathan Kiboba.

Sofia Gottardi, Gian Marco Cei, Mario Raz, Chiara Becchimanzi e Tommaso Faoro, invece, si esibiranno il 18 novembre. Annagaia Marchioro, Antonio Ricatti, Luca Zesi, Giuseppe Scoditti e Frad chiuderanno il mese il 25 novembre.

Dicembre, infine, vedrà sul palco Carmine Del Grosso, Giorgio Montanini, Nicolò Falcone, Ivano Bisi e Tiziano La Bella il 2 dicembre, seguiti, il 9 dicembre, da Luca Cupani, Lorenzo Maragoni, Alessandro Ciacci, Salvatore Zappia, Stefano Gorno e Fill Pill.

L’ultima puntata del 16 dicembre, infine, vedrà protagonisti Giorgio Veloccia, Luca Zesi, Sofia Gottardi, Alessandro Ciacci, Yoko Yamada e Tommaso Faoro.