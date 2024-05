Si torna a ridere su Comedy Central (canale 129 di Sky e in streaming su NOW) – il canale di

Paramount dedicato all’intrattenimento e alla comicità – con la prima TV assoluta della settima stagione di

Comedy Central Presents, dal 4 giugno ogni martedì dalle 21.00. Dal 5 giugno il programma sarà anche

disponibile sulla piattaforma streaming Paramount+.

Il primo comico a salire sul palco è un senatore di Zelig. Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, nel suo spettacolo immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che

oggi sembrano assurde: non c’era Internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e gli apericena. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri non per dire che “una volta era meglio…” anzi! Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Questa stagione vede otto appuntamenti registrati al Blue Note di Milano con un cast di comici

a metà tra cabaret e stand up comedy: Paolo Cevoli, Laura Formenti, Francesco Arienzo, Barbara Foria, Francesco Fanucchi (volto al fianco di Alessandro Cattelan nello show Da vicino nessuno è normale su Rai 2), Martina Catuzzi, I Terconauti e Giovanni Cacioppo porteranno sul palco nuovi monologhi

rigorosamente inediti.

Nel prossimo episodio di Comedy Central Presents, in onda martedì 11 giugno alle 21.00, Laura Formenti

porta sul palco del Blue Note il nuovo spettacolo Drama Queen.

Comedy Central Presents è un appuntamento molto utile per ammirare non solo comici diventati famosi grazie al piccolo schermo, ma anche personaggi diventati molto in voga con la stand up comedy, che solitamente è possibile ammirare soprattutto nelle grandi città. Da lunedì sarà possibile guardarli in tv o piattaforme streaming.