Siete amanti della stand-up comedy? Segnatevi le date dell’8, 9 e 10 aprile prossimi, il Teatro Juvarra di Torino (in Via Filippo Juvarra, 13) riapre le porte a Comedy Central Presents.

Una tre giorni di appuntamenti serali dalle risate assicurate insieme ai grandi talenti della comicità italiana, protagonisti dell’ottava stagione dello spettacolo firmato Comedy Central (canale 129 di SKY, 121 di Sky Glass e in streaming su NOW) prossimamente in onda per sei nuovi speciali.

Di seguito i nomi dei comici che si alterneranno sul palco del Teatro Juvarra nell’arco delle tre serate:

Martedì 8 aprile a partire dalle 20:45: Alberto Farina e Pino e gli Anticorpi

Mercoledì 9 aprile dalle 20:45: Debora Villa e Gigi e Ross

Giovedì 10 aprile dalle 20:45: Luca Ravenna IMPROV SHOW e Annagaia Marchioro

Da anni Comedy Central Presents porta sul palco i talenti più apprezzati della comicità italiana garantendo agli artisti uno spazio unico e inclusivo dove il talento può esprimersi libero da stereotipi e pregiudizi. Un luogo in cui ogni comico può esprimersi autenticamente e portare avanti il proprio stile senza timore, offrendo così al pubblico un’esperienza di comicità autentica e genuina.

Nella scorsa edizione il programma è stato registrato al Blue Note di Milano, una stagione che ha visto gli spettacoli di Paolo Cevoli, Laura Formenti, Francesco Arienzo, Barbara Foria, Francesco Fanucchi (volto al fianco di Alessandro Cattelan nello show Da vicino nessuno è normale su Rai 2), Martina Catuzzi, I Terconauti e Giovanni Cacioppo.

Biglietti Comedy Central Presents Torino

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