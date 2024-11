Martina Catuzzi, la stand up comedian a TvBlog: “La battuta su Liliana Segre? Voglio andare da Fabio Fazio. Spero che Salvatore Aranzulla mi contatti in chat”

“Non mi aspettavo quel clamore (mi ha fatto piacere, non ti nego) e non mi aspettavo che così tanti non capissero la battuta. Molto della mia comicità viaggia sul filo del fraintendimento ma non credevo di arrivare a questi livelli. Mi hanno chiamato nazista. Non potete chiamarmi nazista. O almeno non per quella battuta! Perché lì l’ironia è su Fazio, non sulla Segre. Però le persone leggono “Segre” in una frase ironica e impazziscono. Comunque sia anche fosse stato la Segre il bersaglio, sono battute. Penso che la Segre abbia passato di peggio nella vita. E intendo andare da Fazio, ovviamente. Cancellarla? No mai. Anzi, pensavo di fare uno screenshot e di metterla come foto copertina. Mi ha portato belle palate di follower quella battuta”.