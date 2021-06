Difficile lasciarsi alla spalle una relazione, quando la persona lasciata giura vendetta: succede ai protagonisti di Stai lontano da mia figlia, il film-tv in prima tv che Raidue manda in onda questa sera, venerdì 11 giugno 2021, alle 21:20. Un thriller in cui tutto sembra chiaro fin dall’inizio, ma un colpo di scena finale ribalta tutto.

La trama di Stai lontano da mia figlia

Il film-tv parte con Kristen Carter (Alex McKenna), giovane al lavoro in un resort, felicemente innamorata di Ryan Munson (Adam Huss), padre della piccola Lisa (Joey Rae Blair), con cui la protagonista ha un ottimo rapporto. L’uomo ha intenzione di proporre a Kristen di sposarlo, ma è Lisa ad anticipare la proposta alla donna, che accetta.

Lisa, entusiasta, pubblica la notizia sui social: tra i suoi follower c’è anche sua madre Nina (Juliana Dever), donna con problemi di alcolismo finita in prigione per aggressione alle Forze dell’Ordine. Una volta sobria, la donna non supera però l’incontro con l’agente che dovrebbe garantirle la libertà vigilata: inizia così l’incubo.

Nina, infatti, torna a bere, finendo per molestare verbalmente Ryan, con numerose telefonate, in cui chiede di poter vedere la figlia. Ryan dice tutto a Kristen, che intanto sta organizzando la festa di fidanzamento. Proprio in quell’occasione irrompe Nina, ubriaca, che viene portata via a forza.

Spaventata, Kristen decide di restare al resort dove si è tenuta la festa, dando le chiavi della sua auto alla sua amica Sierra (Melissa Ordway): quest’ultima, tornando a casa con l’auto della protagonista, viene inseguita da una macchina, che la porta a fare un incidente ed a morire.

Mentre Kristen è addolorata per quanto accaduto, Nina continua a meditare vendetta, entrando in contatto con Lisa tramite i social network e convincendola ad incontrarsi. Quando Ryan lo scopre è troppo tardi: Lisa è in una tavola calda con Nina. Ma la bambina si rende conto che qualcosa non va e cerca di scappare.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

Ryan raggiunge il ristorante e chiama la Polizia. Ma al suo arrivo Nina viene trovava strangolata: Ryan viene così arrestato con l’accusa di omicidio. A Kristen non resta che occuparsi di Lisa. Ma un sera, la protagonista scopre Matt (Mike Erwin), il suo ex fidanzato, mentre la pedina.

Si scopre così la verità: a guidare la macchina che ha causato l’incidente di Sierra è stato lui, così come lui ha ucciso Nina. L’uomo è ancora innamorato di Kristen ed ha fatto di tutto per allontanarla da Ryan. Matt riesce a rapire Lisa: Kristen, per salvarla, finge di volersi fidanzare con lui, riuscendo a rubargli la pistola. In una colluttazione, l’uomo cade in un dirupo e muore. Ryan viene rilasciato e può sposarsi con Kristen: i due crescono insieme Lisa.

Curiosità sul film-tv

Trasmesso da Lifetime, Stai lontano da mia figlia è andato in onda negli Stati Uniti il 25 luglio 2020 con il titolo “Stalked by my husband’s ex”. Nel cast spicca la presenza di Melissa Ordway, interprete di Abby nella soap Febbre d’amore, e di Juliana Dever, vista in Castle (era Jenny Ryan) e più di recente in 9-1-1 (era Rachel Hawkerson).

Stai lontano da mia figlia, streaming

E’ possibile vedere Stai lontano da mia figlia in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay.