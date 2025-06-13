“Sta lottando in terapia intensiva, condizioni gravissime”. Il dramma di Barbara De Santi, gli aggiornamenti sulla sorella dopo l’incidente

Grande dolore per la protagonista del Trono Over Barbara De Santi. La dama bresciana ha comunicato ai suoi fan sui Social del brutto incidente stradale nel quale è stata coinvolta la sorella Simona. I suoi follower si sono immediatamente mobilitati per chiederle non solo pubblicamente ma anche in privato tramite l’invio di messaggi lo stato attuale di salute della parente.

Barbara ha molto apprezzato il loro interessamento nonché le loro preghiere. Ha fatto però sapere di non riuscire, per mancanza di tempo, a rispondere a tutti singolarmente. Ed è per tale motivo che ha scelto di farlo inizialmente tramite un veloce video caricato sul suo Profilo Ufficiale Instagram, nonché su Tik Tok, dove completamente struccata e con gli occhi tristi ha raccontato i fatti.

“Vorrei ringraziarvi tutti per le vostre preghiere. Non riesco a rispondervi singolarmente sulle condizioni di mia sorella Simona che, purtroppo, sono ancora gravissime. Sta lottando e vincerà grazie a tutta l’energia positiva che le arriva da tutti voi”, queste le sue esatte parole che ha riportato anche in una Storia.

In precedenza la De Santi aveva raccontato, con il cuore a pezzi e visibilmente molto preoccupata, di ciò che era accaduto:” Mia sorella è stata coinvolta in un incidente. Sembrava che le cose andassero bene e invece sono molto peggiorate. Chiedo a tutti una preghiera per Simona“. Una richiesta prontamente accettata dai suoi sostenitori.

Barbara De Santi e il dramma della sorella

Inizialmente però, stando sempre al racconto della donna, pareva che la sorella, che aveva subito un delicato intervento chirurgico, si fosse ripresa. Successivamente, però, sono arrivate delle complicazioni che avrebbero fatto peggiorare la situazione e le sue condizioni di salute che, ad oggi, sono ancora molto gravi.

Lei stessa infatti ha raccontato: ” Mia sorella è stata vittima di un incidente molto serio. Le sue condizioni restano critiche e dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Qualche giorno fa sembrava esserci un miglioramento, ma ora tutto è in bilico”.

Poco dopo ha anche aggiunto: “Spero presto di potervi dare notizie positive, ma se non mi vedete è perché sto vivendo qualcosa di molto serio. In gioco c’è la vita di mia sorella” . La stessa scelta, quella di stare lontano dai Social, l’ha messa in atto, in forma di rispetto, il compagno Ruggero D’Andrea che lei ha conosciuto a Uomini e Donne e con il quale è uscita dallo studio e con il quale recentemente è tornata per raccontare della loro storia. Una storia che sta andando a gonfie vele ma che ora deve essere messa momentaneamente in stand by per il grande dramma che sta vivendo sulla sua pelle la donna insieme alla sua famiglia.