Il 3 luglio è iniziata la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, e ci sono già i primi colpi di scena. Il programma – condotto da Filippo Bisciglia – torna su Canale 5 con nuove coppie e nuovi tentatori, pronti a far cadere in tentazione uomini e donne partecipanti al programma.Chi sono Valentina

“Sta con me perché non gli faccio pagare affitto e bollette”. Valentina furiosa a Temptation Island

Il 3 luglio è iniziata la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, e ci sono già i primi colpi di scena. Il programma – condotto da Filippo Bisciglia – torna su Canale 5 con nuove coppie e nuovi tentatori, pronti a far cadere in tentazione uomini e donne partecipanti al programma.

Chi sono Valentina e Antonio

Loro sono la terza coppia annunciata di Temptation Island 2025, che è stata presentata ufficialmente mediante i social del programma. I due stanno insieme da un anno e hanno deciso di mettere alla prova la propria relazione, stando separati per tre settimane nei rispettivi villaggi in Calabria, accompagnati dai single tentatori. A scrivere al programma è stata proprio la ragazza, che ha anche ammesso di non fidarsi del suo fidanzato. “Gli ho già preparato le valigie perché sicuro sbaglierà” – ha esordito lei – “Quando eravamo fidanzati, mi ha detto che doveva partire per un viaggio perché il suo amico aveva vinto 150mila euro al gratta e vinci, ma non è mai andato con lui, è partito con la fidanzata“.

Lei ha quindi scoperto il tradimento perché è stata contattata dall’altra ragazza. “Stai con due ragazze contemporaneamente?” – gli ha chiesto Valentina, e lui ha risposto: “Può capitare, ogni tanto in passato è successo”

Cosa è successo a Temptation Island

Il loro approdo sull’isola non è iniziato nel migliore dei modi. Valentina ha raccontato qualcosa in più alle sue compagnie di avventura, a cui ha appunto confidato com’è la sua quotidianità insieme ad Antonio. “Sta con me perché non gli faccio pagare affitto e bollette“, ha ammesso lei svelando che i due sono andati a convivere quasi subito, nonostante i loro problemi di coppia.