Fonte: No Ju-han/Netflix

Si torna a giocare: Squid Game 2 è la seconda stagione di quella che, ancora oggi, è la serie tv più vista di sempre di Netflix. Tre anni dopo l’uscita in sordina della prima stagione, la serie sudcoreana è pronta a tenere nuovamente incollati allo schermo milioni e milioni di spettatori, pronti a seguire cosa farà Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) dopo che abbiamo scoperto la sua intenzione di tornare all’interno di questo spietato gioco, che era riuscito a vincere. La sfida con Front Man (Tom Choi) è più che aperta, ma soprattutto siamo curiosi di scoprire le perfide e mortali prove che i nuovi giocatori, ignari di tutto, dovranno affrontare questa volta. Proseguite nella lettura per saperne di più, ma non fatevi vedere dalle Pink Guards!

Squid Game 2, uscita

La seconda stagione di Squid Game esce in Italia, come nel resto del mondo, giovedì 26 dicembre 2024 su Netflix.

Squid Game 2, orario uscita Italia

In Italia gli episodi della seconda stagione sono caricati alle 09:00 del 26 dicembre 2024.

Squid Game 2, cast

Le foto di Squid Game 2 Guarda le altre 27 fotografie →

Il cast della seconda stagione è inevitabilmente composto da numerosi nuovi personaggi, a cui va il compito di interpretare i nuovi giocatori. Non mancano, però, alcuni volti che abbiamo già visto nella prima stagione.

Lee Jung-jae è Seong Gi-hun, giocatore 456, il protagonista;

giocatore 456, il protagonista; Tom Choi è Front Man, l’organizzatore dei giochi;

l’organizzatore dei giochi; Wi Ha-joon è Hwang Jun-ho, poliziotto che entra nei giochi come guardia per scoprire che fine abbia fatto il fratello;

poliziotto che entra nei giochi come guardia per scoprire che fine abbia fatto il fratello; Gong Yoo è il Reclutatore, colui che consegna l’invito a partecipare ai giochi.

I nuovi giocatori

Park Sung-hoon è la giocatrice 120;

è la giocatrice 120; Kang Ae-sim è la giocatrice 149;

è la giocatrice 149; Yang Dong-geun è il giocatore 007;

è il giocatore 007; Jo Yu-ri è la giocatrice 222;

è la giocatrice 222; Lee David è il giocatore 125;

è il giocatore 125; Lee Jin-uk è il giocatore 246;

è il giocatore 246; Jo Yu-ri è Kim Jun-hee, giocatrice 222;

è Kim Jun-hee, giocatrice 222; Yim Si-wan è Lee Myung-gi, giocatore 333;

è Lee Myung-gi, giocatore 333; Jung-bae è il giocatore 390;

è il giocatore 390; Dae-ho è il giocatore 388;

è il giocatore 388; Choi Seung-hyun è Thanos.

Squid Game 2, episodi

Netflix ha mantenuto il massimo riserbo sugli episodi della serie e sui loro titoli. A questo proposito, prima della messa in onda della serie è stato comunicato solo il titolo del primo episodio, ovvero “Pane e lotteria”.

Squid Game 2, trama

© No Ju-han/Netflix

Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il giocatore 456 rinuncia a recarsi negli Stati Uniti e torna con un nuovo proposito in mente. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un’altra sfida mortale con nuovi concorrenti riuniti per vincere il premio di 45,6 miliardi di won.

Squid Game 2, quanti episodi sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono 7, tutti disponibili su Netflix dal 26 dicembre 2024.

Quanto sono 45,6 miliardi di won in euro?

Il montepremi finale dei giochi, che va all’unico giocatore sopravvissuto, è di 45,6 milioni di won, che corrispondono a 30.164.299,68 euro.

Cosa significa Squid Game?

Il titolo della serie, letteralmente “gioco del calamaro”, s’ispira a Ojingeo, un popolare gioco per bambini coreano che si svolge su un campo da gioco che ricorda, appunto, la forma di un calamaro.

Dov’è girato Squid Game 2?

La serie tv è girata in Corea del Sud.

Squid Game 3 ci sarà?

Sì, Netflix ha già confermato la terza stagione della serie tv, che sarà l’ultima e che è stata girata subito dopo la seconda.

Squid Game 2, il trailer

Dove vedere Squid Game 2 in streaming?

È possibile vedere Squid Game 2 solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Standard con pubblicità (6,99 euro al mese), Standard (13,99 euro al mese) e Premium (19,99 euro al mese).