Dal 19 giugno 2024, Lodovica Comello debutterà su Real Time come conduttrice nel programma Spose in Affari, che vedrà la partecipazione anche di Enzo Miccio. Tre abiti da sposa all’asta e dieci agguerrite future spose che cercheranno l’affare: questi sono gli ingredienti del nuovo programma di Real Time che andrà in onda ogni mercoledì in prima serata. Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Spose in Affari è un programma prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery.

Spose in Affari, Real Time: quando inizia

La prima edizione del programma andrà in onda in prima visione tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire da mercoledì 19 giugno 2024, alle ore 21:20. Il programma andrà in onda ogni mercoledì.

Spose in Affari, Real Time: il programma

Le protagoniste del programma sono donne che decideranno, per vari motivi, di mettere all’asta un abito di sposa di loro proprietà e altre donne che cercheranno l’affare, provando ad aggiudicarsi quello che per loro è l’abito perfetto per il loro grande giorno.

In ogni puntata verranno messi all’asta tre diversi abiti e un gruppo di future spose si sfideranno per aggiudicarsi le varie aste.

Le venditrici saranno donne di ogni età, ognuna con una storia da raccontare. A stabilire il valore degli abiti sarà Enzo Miccio mentre Lodovica Comello condurrà le aste e guiderà le spose nel loro acquisto.

Uno dei tre abiti sarà un “abito al buio” ossia un vestito scovato da Enzo Miccio che subirà una trasformazione straordinaria, diventando così un pezzo unico e irripetibile.

Al termine di ogni asta, la sposa che sarà riuscita ad aggiudicarsi la vendita, indosserà il suo abito da sposa di fronte ad amici e parenti.

Spose in Affari, Real Time: conduttori

I conduttori del programma sono Lodovica Comello ed Enzo Miccio.

Lodovica Comello è al suo debutto per quanto riguarda il canale Real Time. Come conduttrice, invece, Lodovica Comello, in passato, ha condotto sei edizioni di Italia’s Got Talent, una puntata de Le Iene Show nel 2021 e altri programmi come Singing in the Car, Kid’s Got Talent e Mix And Match.

Su Real Time, invece, Enzo Miccio è stato protagonista di tanti programmi come Wedding Planners, Ma come ti vesti?!, Shopping Night, L’eleganza del maschio, Enzo Missione Spose, Diario di un Wedding Planner, Piccoli Giganti, Abito da sposa cercasi, Drag Race Italia, Cortesie in famiglia e Trasformazioni incredibili.

Spose in Affari, Real Time: casting

Attraverso il sito ufficiale di Blu Yazmine, è possibile inoltrare la propria candidatura per prendere parte al programma, sia come acquirente che come venditrice.

Spose in Affari su discovery+, streaming

Il programma sarà disponibile anche on demand sulla piattaforma discovery+.

Real Time, invece, è visibile in streaming su discovery+ e sul sito ufficiale del canale.