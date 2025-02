Stasera su Rai 1 andrà in onda il film “Sposa in rosso” distribuito nelle sale italiane dal 4 agosto 2022. A seguire tutte le informazioni sulla pellicola, dal cast, alla trama e informazioni sulla location delle riprese.

Sposa in rosso, la trama e il finale del film

Roberta e Leòn sono due quarantenni che decidono di organizzare un finto matrimonio per intascarsi i soldi degli invitati. I due si incontrano per caso su un autobus a Malta: a lei si rompono le acque e viene trasportata in ambulanza in un ospedale della zona dove partorisce un bambino. Leòn, giornalista di guerra senza impegni professionali, accetta la proposta di Roberta e parte insieme a lei per la Puglia dove organizzano un finto matrimonio allo scopo di tenersi i soldi che gli invitati metteranno nelle buste per gli sposi, visto che la famiglia di Roberta è molto benestante e conosciuta in Puglia. Intanto, il fratello di Roberta cerca di far saltare il matrimonio per motivi d’interesse. La sera prima delle finte nozze i due protagonisti vivono una notte d’amore e la mattina seguente lui si dichiara, ma lei lo respinge e insiste per continuare la farsa, con la complicità di un falso prete, amico di Leòn. Il fratello di Roberta chiude il finto prete in un capanno e quindi il matrimonio viene celebrato dal parroco del paese ed è valido anche a livello legale. Rientrati a Malta, però, Leon se ne va e lascia a Roberta tutte le buste regalate il giorno del matrimonio dagli invitati. Un anno dopo Leòn presenta il suo primo romanzo di successo dal titolo “Sposa in rosso”. Roberta si avvicina all’autore per farsi dedicare una copia del romanzo e lui nella dedica le scrive “A MIA MOGLIE”. I due fanno una passeggiata insieme sul mare e Roberta gli dice di aver amato in particolare il finale del romanzo e gli rilegge l’ultima frase “avevamo tutto il tempo per rimediare” e si avviano insieme verso il chiosco Vite Parallele.

Sposa in rosso, cast

Ecco chi sono gli attori della pellicola:

Eduardo Noriega: Leòn Martin Espada

Sarah Felberbaum: Roberta Madonia

Anna Galiena: Lucrezia Madonia

Dino Abbrescia: Sauro Madonia

Cristina Donadio: Giada

Massimo Ghini: Giorgio

Roberta Giarrusso: Rita

Maurizio Marchetti: Alberto Madonia

Gino Nardella: Don Giulio

Ippolita Baldini: Viktoria Sanfelice

Stefano Pesce: Antongiulio

La durata del film è di 119 minuti.

Sarà possibile vedere il film su Rai 1 e, successivamente, in streaming sul sito di Raiplay.

Dove è stato girato Sposa in rosso

Il film è stato girato a Malta e in Puglia nelle zone di Martina Franca, Fasano, Acquaviva delle Fonti, Ostuni o Gioia del Colle.