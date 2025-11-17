Spoiler Il Paradiso delle Signore, perché torna Silvana, cosa succederà al matrimonio di Marcello

Diffusi in rete diversi spoiler che riguardano Il Paradiso delle Signore, soap opera made in Italy in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Rai Uno. La soap è tra i punti fermi del primo canale della rete di stato, è un prodotto ben realizzato e ha un vasto seguito di pubblico, nonostante vada in onda da diverse stagioni. Ispirato al romanzo di Emile Zolà Il Paradiso delle signore è ambientato negli anni sessanta e racconta le vicissitudine dei vari personaggi la cui quotidianità ruota intorno all’amato grande magazzino. Nel corso delle varie stagioni sono state raccontate storie diverse, alcune hanno avuto anche il loro lieto fine, e tanti gli attori che hanno militato sul set e che oggi sono delle star della tv.

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap rivelano alcuni colpi di scena. Tra questi uno riguarda Marcello Barbieri che nell’ultime settimane è stato protagonista di diversi momenti inaspettati. La fine della sua storia con la Contessa Adelaide ha creato alcune aspettative. Inoltre la Sant’Erasmo non ha nascosto il suo desiderio di vendetta per essere stata tradita, un desiderio che non ha ancora riposto. Intanto Marcello ha deciso di ufficializzare il suo amore per Rosa: i due sono prossimi a sposarsi. Barbieri ha infatti annunciato le nozze sorprendendo tutti.

Il che significa anche che Rosa ha accettato di fidarsi dell’imprenditore e di godersi il suo amore. Le nozze di Marcello sono imminenti e quando la contessa Adelaide scopre che i due stanno per dire si ha una reazione sorprendente. Non si aspettava tanta fretta, ma soprattutto che l’ex e la giovane Camilli potessero diventare marito e moglie. Ovviamente la Sant’Erasmo avrà in mente qualcosa per rendere difficile, se non impossibile la celebrazione delle nozze. Per il momento non ci sono spoiler in merito.

Silvana torna in città: il figlio le fa una sorpresa

Inatteso il ritorno in città di Silvana, che dopo diverso tempo dal suo addio a Milano ha deciso di fare visita al figlio. Matteo Portelli è felice di rivedere la mamma, soprattutto perché è tanto che non trascorre del tempo con lei, così ha deciso di farle una sorpresa che lascerà senza parole la donna. Portelli desidera presentare Marina Valli, la sua attuale compagna, a Silvana: quale sarà la sua reazione?

Roberto Landi propone a Johnny di lavorare a Il Paradiso delle Signore e gli offre il posto di magazziniere. Una proposta che il giovane non può rifiutare e che gli permetterà di integrarsi in un contesto professionale molto ambito. Greta invece conosce al Circolo una persona particolare, e si convince che ha già fatto parte del suo vissuto.

Enrico preoccupato, nuovo scontro tra Odile e Ettore

Enrico si mostrerà preoccupato e in ansia a causa del suo nuovo incarico all’università. Il medico non è sicuro di riuscire nel nuovo impegno, ma non si tira indietro. Intanto Odile e Ettore hanno un nuovo scontro: i due non sono d’accordo sulla politica d’adottare per rilanciare Galleria Milano Moda: le due diverse visioni li allontana notevolmente.

Matteo e Marina annunciano il fidanzamento e questo è un colpo duro per Odile che non sa come reagire al nuovo amore dell’ex compagno. Da ricordare che Odile si è allontanata da Matteo a causa dell’arrivo a Milano di Guido, suo ex fidanzato determinato a riconquistarla e a tornare insieme a lei.