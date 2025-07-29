Spoiler (drammatico) di Forbidden Fruit: chi perderà la vita

La quarta stagione di Forbidden Fruit promette diversi colpi di scena e la narrazione avrà un cambio di rotta inaspettato. La soap turca ha un vasto seguito e al pari dell’altre serie made in Istanbul non manca di sorprendere: tradimenti, bugie, inganni e passioni sono gli ingredienti che rendono questo prodotto tv di successo, che ha portato a Mediaset risultati più che soddisfacenti in fatto di share. In onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5, Forbidden Fruit non sarà sospesa, la quarta stagione è per ora è prevista nei palinsesti della rete del Biscione.

Nonostante le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi di ridurre lo spazio alle dizi turche e spagnole, alcune soap continueranno a andare in onda, per la gioia dei tanti telespettatori che non mancano all’appuntamento quotidiano. Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano una spoiler drammatico, che darà vita a nuove vicissitudini. Secondo quanto diffuso in rete uno dei personaggi di punta morirà e la trama della serie prenderà una piega inaspettata.

Ender, separata da Halit e ormai sola, deciderà di riprendere in mano la sua vita e reagire. Per lei non sarà facile, ma troverà la forza di guardare avanti e pensare soprattutto a se stessa. Diversamente Yildiz scopre di essere in dolce attesa, la notizia la sconvolge visto che il padre è Halit. Kaya e Sahika, i due gemelli tornano in città e riusciranno a conquistare la scena e a mettere in ombra qualsiasi altro evento. Kaya tenta di riconquistare Ender, mentre Sahika vuole avvicinarsi ad Halit.

Halit e Sahika travolti in una tresca: succede il peggio

Halit e Sahika saranno i protagonisti di una storia segreta che sfocerà in qualcosa di drammatico. Halit, Yildiz, Ender e Sahika avranno un confronto finale e l’esito porterà alla morte dell’imprenditore. In seguito ad una caduta dalle scale, avvenuta dopo la lotta con le donne, l’uomo urta violentemente e per lui non ci sarà possibilità di salvezza. La scena ha lasciato senza parole i fan della soap turca che perdono uno dei personaggi di punta della dizi.

Le tre donne saranno accusate di omicidio e passeranno un lungo periodo in carcere, prima di tornare in libertà trascorreranno dei mesi. L’evoluzione della narrazione subirà dei cambiamenti radicali, che daranno alla soap una maggiore intensità: il pubblico non vedo l’ora di scoprire il futuro dei vari protagonisti. Inoltre nella nuova stagione ci saranno anche nuovi arrivi.

Forbidden Fruit cambio programmazione

Dal 30 Luglio la programmazione di Forbidden Fruit cambia: le puntate del daytime non dureranno più due ore ma una, a seguire ci sarà Io sono Farah, nuova serie turca con protagonista Demet Ozdemir, che andrà in onda per circa due ore. Il pubblico fedele e appassionato del genere potrà seguire entrambe le soap.

Per ora questa dovrebbe essere la programmazione stabilita per tutta l’Estate, sicuramente a Settembre con il ritorno dei palinsesti ordinari le cose potrebbero subire nuovi cambiamenti.