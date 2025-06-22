Spoiler Beautiful: Eric in fin di vita, Ridge blocca le sue cure

Nelle prossime puntate di Beautiful la situazione di Eric prenderà una piega drammatica. Durante la festa d’addio organizzata per congedarsi dalla famiglia Forrester senior accuserà un malore importante che renderà necessario il ricovero immediato per lui. In ospedale i medici confermeranno l’estrema gravità delle sue condizioni.

Eric sarà in bilico tra la vita e la morte. A quel punto Ridge chiamerà i fratelli per dare loro la più terribile delle notizie: quella del padre ormai in fin di vita. Il patriarca dei Forrester sarà tenuto in vita soltanto dalle macchine. Nel frattempo Ridge scoprirà le sue ultime volontà: Eric infatti ha disposto di non essere rianimato.

Beautiful, anticipazioni: Eric in condizioni disperate, Ridge ferma le cure

Tutti rimarranno scioccati quando Eric, dopo il brindisi e le parole commosse durante il party d’addio, si sentirà male e crollerà davanti a tutti. In ospedale la situazione apparirà disperata. Il Forrester non riprenderà conoscenza. I medici riusciranno a stabilizzarlo ma le sue condizioni appariranno estremamente gravi. Intanto anche Donna arriverà in ospedale per avere notizie del compagno.

Alla Villa – dove sono rimasti tutti a parte Donna, Ridge e Brooke – i Forrester, Zende e RJ in testa, penseranno a correre a loro volta in ospedale. Ma Bridget inviterà tutti alla calma spiegando che per il momento è meglio lasciare che i medici facciano il loro lavoro. Steffy però raggiungerà l’ospedale per chiedere a John cosa stia accadendo.

A quel punto il giovane medico le rivelerà il motivo per cui ha fatto tardi alla festa. Finn ha lavorato segretamente sul caso di Eric e afferma di aver trovato una cura sperimentale che potrebbe essere in grado di salvarlo. Il dottore vorrebbe provarne l’efficacia, ma serve il consenso immediato a procedere e soltanto Ridge, che la procura sanitaria del padre, può dare il via libera.

Steffy corre a informare Ridge. Ma a sorpresa lo stilista non intende dare il consenso ad altre cure che potrebbero prolungare le sofferenze di Eric. Ridge appare fermo nella sua intenzione di rispettare le volontà del genitore. Donna, Steffy e Brooke cercano di convincerlo a cambiare idea. Ma il designer non ha intenzione di fare retromarcia. e invita tutti a dare l’ultimo saluto a Forrester senior.

Ridge permetterà a Finn di curare Eric?

Non potendo raggiungere l’ospedale per non intralciare l’operato dei medici, Thomas, Hope, Zende e Carter si ritrovano nell’ufficio di Eric per parlare di lui e del tempo passato in sua compagnia. Ognuno ha qualche storia da raccontare e tutti ammettono che la loro carriera sarebbe stata molto diversa senza Eric.

Nei pensieri dei ragazzi si fa strada anche il pensiero che Ridge, unico autorizzato a decidere per Eric, si trovi presto costretto a prendere una tremenda decisione. Non si ingannano, perché le cose stanno decisamente volgendo al peggio. Eric è in coma, attaccato a un respiratore, e i familiari presenti in ospedale sono al suo capezzale.

Nel frattempo Steffy, Donna e Brooke continuano a insistere con Ridge perché permetta a Finn di applicare la cura sperimentale che potrebbe essere l’unica speranza di guarigione per Eric.