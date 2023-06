Spirale di Bugie è una miniserie thriller australiana andata in onda nel 2021 nel Regno Unito su Channel 5 e in Australia su Network 10. Al centro le vicende di una coppia che dopo un tradimento si trasferisce in Australia dove incontra una tata che travolgerà le loro vite. Composta da 4 episodi da 60 minuti l’uno, circa, la miniserie è su Rai 2 giovedì 8 e venerdì 9 giugno in prima serata, disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Spirale di Bugie, la trama

Lie with Me è il titolo originale di Spirale di Bugie la miniserie in onda giovedì 8 e venerdì 9 giugno su Rai 2. Anna e il marito Jake Fallmont vivono a Londra ma per cercare di salvare il loro matrimonio travolto dal tradimento di Jake, si trasferiscono con i due figli piccoli, in Australia, paese natale di Jake. Naturalmente non basta un tradimento per risolvere ogni problema e a complicare il loro rapporto si inserisce Becky una ragazza che assumono come tata. Ma dietro la sua aria innocenti si nasconde una realtà ben diversa e tutto precipiterà e ci sarà anche un omicidio.

Le puntate di giovedì 8 giugno

Nella prima delle due puntate di Spirale di Bugie in onda l’8 giugno, vediamo una donna piangere davanti a un cadavere. A quel punto tutto torna indietro nel tempo con Anna che sospetta che Jake la stia nuovamente tradendo. Per cercare di farla adattare alla nuova realtà, Jake fa assumere Anna in una società di design e così devono trovare una tata per i loro bambini. In casa arriva Becky che fin da subito è amata dai piccoli ma mostra alcuni strani comportamenti.

La seconda puntata mostra la situazione precipitare in casa di Anna e Jake. L’uomo ha effettivamente una relazione con Becky che non svolge a pieno il proprio dovere di tata. Chi mente? Chi è davvero Jake? Anna sarà travolta dalla sua stessa paranoia?

Spirale di Bugie, il cast

Il cast di Spirale di Bugie è formato da attori e attrici particolarmente noti in Australia, provenienti dal mondo delle soap come Isabella Giovinazzo che interpreta Caroline e che è nel cast di Neighbors la soap che ha ispirato Un Posto Al sole. La protagonista Anna Fallmont è interpretata da Charlie Brooks che è conosciuta per EastEnders, il marito Jake è Brett Tucker che i più attenti ricorderanno nelle prime stagioni di Station 19 dove interpretava il capitano Ripley. La tata Becky è interpretata da Phoebe Roberts.

Charlie Brooks è Anna

Brett Tucker è Jake

Phoebe Roberts è Becky

Caroline Gilmer è Cynthia

Alba Nicholls è Grace

Isabella Giovinazzo è Caroline

Nadine Garner è la detective Taormina

Neil Melville è Ray

Spirale di Bugie, quanti episodi sono?

La serie è composta da 4 episodi divisi in due serate.

Spirale di Bugie quando è in onda in Italia?

Le puntate della miniserie sono su Rai 2 giovedì 8 e venerdì 7 giugno.

Spirale di Bugie dove la posso vedere in streaming?

La miniserie è in streaming su RaiPlay.

Spirale di Bugie 2 si farà?

No, si tratta di una miniserie da 4 puntate rilasciata nel 2021 in Australia e Regno Unito e che non ha avuto un seguito.

Spirale di Bugie dove è stata girata?

La miniserie Spirale di Bugie è stata girata a Melbourne in Australia nei primi mesi del 2020.