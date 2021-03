Secondo doppio appuntamento per Speravo de Morì Prima il dramedy Sky Originals sugli ultimi anni di carriera di Francesco Totti, in onda su Sky Atlantic HD e Sky Cinema Uno venerdì 26 marzo alle 21:15 anche in streaming su Now e disponibili on demand dal mattino (per i clienti Extra le puntate sono già disponibili).

Il racconto prosegue sulla scia delle prime due puntate con i dubbi dell’uomo Francesco Totti (interpretato da Pietro Castellitto) che si scontra con la voglia del calciatore di non smettere mai di giocare, mentre tutti da Ilary (Greta Scarano) agli amici di sempre, fino all’allenatore Spalletti (Gianmarco Tognazzi) sono conviti che possa essere arrivato il momento di fermarsi. Lo stile ironico e a tratti onirico della serie, anzi miniserie, si ritrova anche in queste nuove puntate con il prorompente arrivo di Antonio Cassano interpretato da Gabriele Montesi. Non solo coscienza del Francesco adulto, vediamo il giovane Cassano arrivare a Roma e finire sotto l’ala protettiva di mamma Fiorella (Monica Guerritore) e papà Enzo (Giorgio Colangeli) per cercare di addrizzare il suo spirito ribelle e intraprendente per far sfogare solo il suo talento.

Sky intanto festeggia il buon riscontro della serie e dopo gli annunciati 500 mila spettatori della prima serata, ci fa sapere come le prime due puntate sui 7 giorni hanno superato il milione e 100 mila spettatori oltre a essere molto commentate sui social.

Totti e la corsa alla Rocky nella terza puntata

Nella terza puntata dopo l’infortunio Francesco Totti è pronto per dimostrare il proprio valore, vuole rimettersi in forma e riscattarsi. Inizia una vita “francescana” in cui dieta ferrea e allenamenti degni di Rocky sono i suoi comandamenti, all’improvviso si manifesta il ricordo del suo amico Cassano e delle sue “cassanate”, un passato che non può più ritornare. Sul campo arrivano i risultati: i suoi goal e le sue prestazioni sono decisivi, checché ne dica Spalletti. Ilary, Vito, e i suoi amici d’infanzia sono convinti che i tempi siano maturi per un ritiro sulla cresta dell’onda.

Pirlo e Del Piero guest star della quarta puntata

Sull’onda dei successi la Roma non può più lasciarlo andare anche per non scontrarsi con la piazza, così il dirigente Baldissoni offre a Totti il rinnovo di un anno. Francesco però non è convinto perchè la clausola è che non ci sarà un altro rinnovo, questo è l’ultimo. Solo lui sembra non rendersi conto del tempo che passa. Così si confronta con Ilary, che gli suggerisce di ponderare anche le proposte di altri club, assicurandogli che lo seguirebbe ovunque. Questa dimostrazione d’amore lo porta a ripercorrere, nei suoi ricordi, tutta la loro storia. Dopo aver chiamato Pirlo e Del Piero, ripensa a ciò che, anni prima, gli disse suo padre Enzo. Decide, infine, di rimanere a Roma: la sua unica e vera casa.