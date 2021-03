Speravo de Morì Prima – La serie su Francesco Totti è pronta al debutto con i primi due episodi (su sei totali) su Sky Atlantic, Sky Cinema e Now in streaming oltre che già disponibili on demand dal 19 marzo. La miniserie dramedy Sky Original prodotta con Wildside racconta l’ultimo anno e mezzo di carriera di Francesco Totti, intrecciandola con gli eventi e gli aneddoti della sua vita.

Il difficile compito di interpretare personaggi non solo realmente esistiti ma soprattutto contemporanei e conosciuti da tutti come Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi è stato affidato a Pietro Castellitto e Greta Scarano. Romano e romanista il primo, cresciuto con il poster di Totti in camera, nata nello stesso quartiere di Ilary Blasi a Roma, la seconda. Forse due più adeguati non potevano esserci anche se non è stato facile “quando l’ho incontrato la prima volta gli ho fatto solo domande da tifoso” ci ha raccontato Pietro Castellitto nella video intervista qui di seguito.

1

Come potrete vedere nel video, abbiamo provato a chiedere ai due attori come è stato interpretare personaggi così conosciuti:

Conoscevo Ilary e non mi sarei mai aspettata di interpretarla. Quando ho letto la sceneggiatura non ho avuto un momento di esitazione. Come sempre sono partita dal testo ma in questo caso c’era un mondo enorme da esplorare perchè è una persona viva e vera di cui internet è piena e che da anni ha una sua forza mediatica. […] Molto lo abbiamo costruito con Pietro perchè è il loro rapporto che li definisce.

Queste le parole di Greta Scarano con Pietro Castellitto che ha sottolineato durante la conferenza stampa come il suo obiettivo non fosse fare un’imitazione perchè il lavoro dell’attore è quello di rievocare non di imitare.

Volevamo raccontare quella zona d’ombra che nessuno conosce e che è la parte più interessante da esplorare. Ho cercato di riportare la sua essenza più ironico, la sua spavalderia, quegli aspetti che lo hanno reso più amato. Imponeva un gioco che era figlio di una certa ironia romana e quindi attraverso lui ci sentivamo rappresentati, in campo c’era il loro figlio che li portava nel mondo.

Gli aspetti privati della vita della coppia Totti – Blasi sono tra gli aspetti di Speravo de Morì Prima su Sky e Now dal 19 marzo.