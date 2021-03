Finalmente ci siamo. Il racconto degli ultimi anni di carriera di Francesco Totti arrivano su Sky e Now in streaming da venerdì 19 marzo, in prima serata sia su Sky Atlantic che su Sky Cinema ma soprattutto on demand per tutti (oltre che per i clienti extra). Speravo de Morì Prima, è uno Sky Originals prodotto da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle; la regia di Luca Ribuoli e la sceneggiatura di Stefano Bises con Michele Astori e Maurizio Careddu.

Il ruolo di Francesco Totti è affidato a Pietro Castellitto con Greta Scarano in quelli di Ilary Blasi, Gianmarco Tognazzi in quelli di Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella, Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti. E poi nel cast Primo Reggiani nei panni Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci vestono i panni dei genitori di Totti da giovani.

Le anticipazioni dei primi due episodi

Speravo de Morì Prima la serie tv su Francesco Totti si apre in carcere. Incontriamo Marco, un ragazzo detenuto a Rebibbia che si rifiuta di uscire nonostante la fidanzata lo stia aspettando fuori le mura. Tra 10 giorni il Capitano fa visita ai detenuti e non vuole assolutamente perderselo. Così decide di restare. Entriamo a quel punto nel vivo della storia con l’infortunio di Totti durante Roma – Carpi e il cambio in panchina tra Garcia e Spalletti, dopo la sintonia con il primo, Francesco ritroverà anche quella familiarità con il vecchio allenatore con cui tanto ha condiviso? In realtà Luciano Spalletti è diverso, più duro, distaccato, prova a fargli capire che non è più “un pupone”. Mamma Fiorella è preoccupata come Ilary, sebbene quest’ultima non lo dia a vedere.

Totti, lasciato sempre più spesso in panchina dal Mister, si sente come un leone in gabbia. Mentre suo figlio Cristian lo incita a reagire, mamma Fiorella si scatena in radio sotto falso nome per attaccare gli ingrati tifosi pro-Spalletti. Dopo la famosa intervista con conseguente lite tra Totti e Spalletti il capitano non viene convocato ma decide di andare comunque con Ilary in tribuna e il boato dello stadio lo travolge.

Come vedere Speravo de Morì Prima in streaming?

Gli episodi di Speravo de Morì Prima sono già disponibili on demand dal mattino per tutti gli abbonati Sky e Now in streaming, oltre che on demand per i clienti extra alcuni giorni prima rispetto al rilascio ufficiale. Oltre che per gli abbonati Now la miniserie è anche in mobilità su SkyGo per gli abbonati.